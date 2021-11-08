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Giriş Tarihi: 8.11.2021 07:00 Son Güncelleme: 8.11.2021 07:10

Son dakika: Kadıköy'de Aziz Yıldırım sesleri! Ali Koç'a isyan bayrağını çektiler, stadyumdan zor ayrıldı...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Kadıköy’de Aziz Yıldırım tezahüratları! Ali Koç’a isyan bayrağını çektiler, stadyumdan zor ayrıldı...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı laciverliler dün akşam evinde ağırladığı Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Kaptan Mesut Özil, 90+9'da kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve Fenerbahçe tarihinde ilk defa ligde dört maç üst üste mağlup olmaktan kurtuldu. Maç sonunda Fenerbahçe başkanı Ali Koç'a büyük tepki vardı. Tribünlerden Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Dört topu direkten dönen Fenerbahçe, Kayserispor karşısında puanı uzatma dakikalarında kurtardı. Maçın berabere bitmesine rağmen Fenerbahçe taraftarları, uzun süre yönetimi ve futbolcuları protesto etti. Teknik direktör Vitor Pereira da istifaya davet edildi.

Son dakika: Kadıköy’de Aziz Yıldırım tezahüratları! Ali Koç’a isyan bayrağını çektiler, stadyumdan zor ayrıldı...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNDEN AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRATI!

Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşmesi taraftarı çileden çıkardı….Öyleki rakibin ikinci golünü alkışlayan tribünler, Zajc'ın attığı golü ıslıkladı. ey

Son dakika: Kadıköy’de Aziz Yıldırım tezahüratları! Ali Koç’a isyan bayrağını çektiler, stadyumdan zor ayrıldı...

Beraberlik camiayı mutlu etmedi. Başkan Ali Koç'u istifaya çağıran tribünler, Aziz Yıldırım tezahüratlarıyla kızgınlıklarının boyutunu gösterdiler. Karşılaşmanın bitiş düdüğüne rağmen Fenerium üst tribündeki taraftarlar stadı terk etmedi ve 'İstifa' tezahüratlarını sürdürdü.

Son dakika: Kadıköy’de Aziz Yıldırım tezahüratları! Ali Koç’a isyan bayrağını çektiler, stadyumdan zor ayrıldı...

Stadın önünde toplanan taraftarların da hedefinde Başkan Koç ve teknik direktör Pereira vardı. Stat önünde "Taraftar burada Ali Koç nerede" sesleri uzun süre devam etti. Polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Son dakika: Kadıköy’de Aziz Yıldırım tezahüratları! Ali Koç’a isyan bayrağını çektiler, stadyumdan zor ayrıldı...

STADYUMDAN ÇIKMAKTA ZORLUK YAŞADI

Ali Koç, stattan çıkmakta zorluk yaşadı. Taraftarlar, arabasının önünü kesti. Beraberliğe rağmen Fenerbahçe taraftarı dakikalarca yönetim ve futbolcuları protesto etti, Pereira'yı istifaya çağırdı. Kanarya milli araya mutsuz girdi.

Son dakika: Kadıköy’de Aziz Yıldırım tezahüratları! Ali Koç’a isyan bayrağını çektiler, stadyumdan zor ayrıldı...

ÜÇ SENESİNDE ÜÇ FARKLI ŞAMPİYON!

Fenerbahçe'de başkan olarak dördüncü sezonunu geçiren Ali Koç, henüz şampiyonlukla tanışamadı. Ali Koç'un ilk senesinde Galatasaray şampiyon olmuştu.

Son dakika: Kadıköy’de Aziz Yıldırım tezahüratları! Ali Koç’a isyan bayrağını çektiler, stadyumdan zor ayrıldı...

Daha sonra pandemi dönemine denk gelen sezonda Medipol Başakşehir, Süper Lig'in altıncı şampiyonu olarak tarihe geçti.

Son dakika: Kadıköy’de Aziz Yıldırım tezahüratları! Ali Koç’a isyan bayrağını çektiler, stadyumdan zor ayrıldı...

Geçtiğimiz sezon ise Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ipi göğüsledi.

Son dakika: Kadıköy’de Aziz Yıldırım tezahüratları! Ali Koç’a isyan bayrağını çektiler, stadyumdan zor ayrıldı...

Ali Koç yönetimi bu sezon Mergim Berisha, Diego Rossi, Kim Min Jae, Crespo, Meyer gibi oyuncuları transfer etmişti.

Son dakika: Kadıköy’de Aziz Yıldırım tezahüratları! Ali Koç’a isyan bayrağını çektiler, stadyumdan zor ayrıldı...

Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde milli araya girdi.

Son dakika: Kadıköy’de Aziz Yıldırım tezahüratları! Ali Koç’a isyan bayrağını çektiler, stadyumdan zor ayrıldı...

GALATASARAY DERBİSİ ÇOK KRİTİK!

Fenerbahçe, milli ara dönüşünde Nef Stadyumu'nda Galatasaray'a konuk olacak. Ezeli rekabet aynı zamanda Vitor Pereira'nın geleceğini de şekillendirecek.

Son dakika: Kadıköy’de Aziz Yıldırım tezahüratları! Ali Koç’a isyan bayrağını çektiler, stadyumdan zor ayrıldı...

Eğer Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında derbiyi kazanamazsa Vitor Pereira ile yolların ayrılması gündemde. ey

Son dakika: Kadıköy’de Aziz Yıldırım tezahüratları! Ali Koç’a isyan bayrağını çektiler, stadyumdan zor ayrıldı...

Sarı lacivertliler ligin 12 haftası geride kalırken on iki maçta altı galibiyet alırken iki kez de berabere kaldı.

Son dakika: Kadıköy’de Aziz Yıldırım tezahüratları! Ali Koç’a isyan bayrağını çektiler, stadyumdan zor ayrıldı...

Fenerbahçe bu sezon toplamda dört kez maç kaybetti. Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor maçlarını kaybeden Fenerbahçe, milli arayı iyi geçirip Galatasaray karşısında kazanmak istiyor. ey

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Son dakika: Kadıköy'de Aziz Yıldırım sesleri! Ali Koç'a isyan bayrağını çektiler, stadyumdan zor ayrıldı...
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