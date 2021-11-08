Son dakika: Kadıköy'de Aziz Yıldırım sesleri! Ali Koç'a isyan bayrağını çektiler, stadyumdan zor ayrıldı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Dört topu direkten dönen Fenerbahçe, Kayserispor karşısında puanı uzatma dakikalarında kurtardı. Maçın berabere bitmesine rağmen Fenerbahçe taraftarları, uzun süre yönetimi ve futbolcuları protesto etti. Teknik direktör Vitor Pereira da istifaya davet edildi.
SON DAKİKA: FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNDEN AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRATI!
Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşmesi taraftarı çileden çıkardı….Öyleki rakibin ikinci golünü alkışlayan tribünler, Zajc'ın attığı golü ıslıkladı. ey
Beraberlik camiayı mutlu etmedi. Başkan Ali Koç'u istifaya çağıran tribünler, Aziz Yıldırım tezahüratlarıyla kızgınlıklarının boyutunu gösterdiler. Karşılaşmanın bitiş düdüğüne rağmen Fenerium üst tribündeki taraftarlar stadı terk etmedi ve 'İstifa' tezahüratlarını sürdürdü.
Stadın önünde toplanan taraftarların da hedefinde Başkan Koç ve teknik direktör Pereira vardı. Stat önünde "Taraftar burada Ali Koç nerede" sesleri uzun süre devam etti. Polis yoğun güvenlik önlemi aldı.
STADYUMDAN ÇIKMAKTA ZORLUK YAŞADI
Ali Koç, stattan çıkmakta zorluk yaşadı. Taraftarlar, arabasının önünü kesti. Beraberliğe rağmen Fenerbahçe taraftarı dakikalarca yönetim ve futbolcuları protesto etti, Pereira'yı istifaya çağırdı. Kanarya milli araya mutsuz girdi.
ÜÇ SENESİNDE ÜÇ FARKLI ŞAMPİYON!
Fenerbahçe'de başkan olarak dördüncü sezonunu geçiren Ali Koç, henüz şampiyonlukla tanışamadı. Ali Koç'un ilk senesinde Galatasaray şampiyon olmuştu.
Daha sonra pandemi dönemine denk gelen sezonda Medipol Başakşehir, Süper Lig'in altıncı şampiyonu olarak tarihe geçti.
Geçtiğimiz sezon ise Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ipi göğüsledi.
Ali Koç yönetimi bu sezon Mergim Berisha, Diego Rossi, Kim Min Jae, Crespo, Meyer gibi oyuncuları transfer etmişti.
GALATASARAY DERBİSİ ÇOK KRİTİK!
Fenerbahçe, milli ara dönüşünde Nef Stadyumu'nda Galatasaray'a konuk olacak. Ezeli rekabet aynı zamanda Vitor Pereira'nın geleceğini de şekillendirecek.
Eğer Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında derbiyi kazanamazsa Vitor Pereira ile yolların ayrılması gündemde. ey
Sarı lacivertliler ligin 12 haftası geride kalırken on iki maçta altı galibiyet alırken iki kez de berabere kaldı.
Fenerbahçe bu sezon toplamda dört kez maç kaybetti. Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor maçlarını kaybeden Fenerbahçe, milli arayı iyi geçirip Galatasaray karşısında kazanmak istiyor. ey