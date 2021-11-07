Video Spor Fenerbahçe taraftarından 'Yönetim istifa' sesleri!
Fenerbahçe taraftarından 'Yönetim istifa' sesleri!

Fenerbahçe taraftarından 'Yönetim istifa' sesleri!

07.11.2021 | 22:07

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Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında 90+9'da Mesut Özil'in penaltıdan attığı golle Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Taraftarlar maç sırasında ve sonrasında büyük tepki gösterirken, yönetimi ise istifaya davet etti. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. İşte o görüntüler...

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