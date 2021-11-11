Canlı altın fiyatları takip ekranı ile sarı metalin anlık değişimi takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşın, yatırımcının ve borsalara meraklı olanların gündeminde yer alan döviz ve altın hareketliliği; bugün 22 ayar bilezik, 1 gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL sorusuyla araştırılıyor. Bununla birlikte, dün rekor rakama ulaşan gram ve çeyrek altın fiyatları güncel olarak inceleniyor. 11 Kasım canlı altın fiyatları ile güncel rakamlar haberimizde.

11 KASIM ALTIN FİYATLARI |CANLI TAKİP EKRANI

Altının bugünkü seyri merak ediliyor. İşte 11 Kasım Perşembe günü piyasalardaki son durum ve altın fiyatları canlı takip ekranı!

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?