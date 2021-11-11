Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Canlı altın fiyatları ile bugün 22 ayar bilezik, 1 gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? 11 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatları
Giriş Tarihi: 11.11.2021 07:36 Son Güncelleme: 11.11.2021 07:36

Canlı altın fiyatları ile bugün 22 ayar bilezik, 1 gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? 11 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatları

Canlı altın fiyatları ile bugün 22 ayar bilezik, 1 gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? 11 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları dün (10 Kasım 2021 Çarşamba) ulaştığı seviyeyle tarihi rekorunu kırdı. Bir süredir inişli çıkışlı seyreden altın fiyatları dünkü yukarı yönlü hareketin ardından bugün de 11 Kasım 22 ayar bilezik, tam, yarım, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın fiyatı ne durumda sorusuyla araştırılıyor. Bugün güncel piyasalarda 1 gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte A Para ile canlı altın fiyatları.

Canlı altın fiyatları takip ekranı ile sarı metalin anlık değişimi takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşın, yatırımcının ve borsalara meraklı olanların gündeminde yer alan döviz ve altın hareketliliği; bugün 22 ayar bilezik, 1 gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL sorusuyla araştırılıyor. Bununla birlikte, dün rekor rakama ulaşan gram ve çeyrek altın fiyatları güncel olarak inceleniyor. 11 Kasım canlı altın fiyatları ile güncel rakamlar haberimizde.

11 KASIM ALTIN FİYATLARI |CANLI TAKİP EKRANI

Altının bugünkü seyri merak ediliyor. İşte 11 Kasım Perşembe günü piyasalardaki son durum ve altın fiyatları canlı takip ekranı!

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • ALIŞ: 929,00
  • SATIŞ: 958,00

1 GRAM ALTIN NE KADAR?

  • ALIŞ: 584,64
  • SATIŞ: 584,75

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • ALIŞ: 525,55
  • SATIŞ: 545,88

ATA ALTIN

  • ALIŞ: 3.821,00
  • SATIŞ: 3.934,00

CUMHURİYET ALTINI

  • ALIŞ: 3.873,00
  • SATIŞ: 3.931,00

TAM ALTIN

  • ALIŞ: 3.736,78
  • SATIŞ: 3.812,01

YARIM ALTIN

  • ALIŞ: 1.858,00
  • SATIŞ: 1.925,00

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Canlı altın fiyatları ile bugün 22 ayar bilezik, 1 gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? 11 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatları
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