Son dakika: Kevin Prince Boateng transfer ateşini yaktı! Barcelonalı yıldıza "Beşiktaş'a gel" çağrısı...

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın eski yıldızı Kevin Prince Boateng, Instagram'dan Barcelona'nın Fransız yıldızı Samuel Umititi'ye "Beşiktaş'a gel" çağrısında bulundu. Ganalı yıldızın bu yorumu, kısa sürede Beşiktaşlı taraftarlardan binlerce beğeni aldı.
Kevin Prince Boateng, 433 adlı spor hesabının Samuel Umtiti paylaşımına "Come to Beşiktaş kral" (Beşiktaş'a gel) yorumunu yaptı. İşte o paylaşım...
Bu yorum, kısa sürede Beşiktaşlı taraftarlardan binlerce beğeni aldı. Boateng'in yorumu sonrası Siyah-beyazlı taraftarlar, Ganalı yıldıza övgü dolu yorumlar yaptı.
28 yaşındaki Fransız savunmacı Samuel Umtiti, sezon başında Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.
Samuel Umtiti ile Kevin Prince Boateng, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Barcelona'da birlikte oynadılar.
Umtiti, bu sezon Barcelona'da forma giyme şansı bulamadı.
Kevin Prince Boateng, 2019-2020 sezonunun ikinci yarasında kiralık geldiği Beşiktaş'ta 11 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.