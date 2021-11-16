Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaraylı Feghouli'den Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil için flaş sözler! "Nefret ettim..."
Giriş Tarihi: 16.11.2021 10:50 Son Güncelleme: 16.11.2021 11:09

Son dakika: Galatasaraylı Feghouli'den Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil için flaş sözler! "Nefret ettim..."

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Galatasaraylı Feghouli’den Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil için flaş sözler! Nefret ettim...

Son dakika...Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı-kırmızılı yıldız Feghouli'den çarpıcı bir itiraf geldi. Sarı-lacivertli ekibin Alman futbolcusu Mesut Özil hakkında konuşan Cezayirli, 2014 Dünya Kupası'nda deneyimli oyuncudan nefret ettiğini ifade etti. Brezilya'da düzenlenen dev organizasyonda oynanan Almanya-Cezayir müsabakasına dair konuşan 31 yaşındaki Feghouli, Mesut Özil ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

SABAH SPOR DIŞ HABER! Son dakika...Dünyanın en büyükd derbileri arasında yer alan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakası, 21 Kasım Pazar günü oynanacak. Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaşacak olan ezeli rakipler, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılı ekip, bordo-mavililerin 10 puan arkasında olan Kanarya'yı konuk edecek. Müsabaka öncesinde Galatasaraylı Feghouli'den çarpıcı bir itiraf geldi.

Cezayir Milli Takımı'nın kampında olan Feghouli, ülke basınına bir röportaj verdi. Unutamadığı maçlardan bahseden 31 yaşındaki futbolcu, Mesut Özil'le ilgili bir itirafta bulundu.

2014 Dünya Kupası son 16 turunda Almanya'ya elendiklerini hatırlayan deneyimli kanat, o maçta Mesut Özil'den nefret ettiğini dile getirdi.

O maçı anlatan Feghouli, "Mücadelenin 90 dakikası 0-0 bitmişti. Uzatmanın hemen başında Almanya bir gol attı. Fakat biz beraberliği yakalayacağımıza inanıyorduk.

İnancımızı kaybetmemiştik. Ancak uzatmanın son dakikasında Mesut'un golü hayatımızı kararttı" ifadelerini kullandı.

O an Mesut Özil'den nefret ettiğini söyleyen yıldız isim, "O an Mesut Özil, dünyadaki en nefret ettiğim insan oldu. Benim asistimle bir gol attık ama iş işten geçmişti.

Hala düşünüyorum. O maçta Almanya'yı eleseydil Dünya Kupası şampiyonu olur muyduk... Bence olabilirdik çünkü Almanya yarı finalde Brezilya'ya 7 gol attı.

Bizim maçta 90 dakikada bir gol bile atamamışlardı. O gün Mesut Özil'den nefret ettim" şeklinde konuştu.

ALMANYA, CEZAYİR'İ 2-1 ELEMİŞTİ...

2014 Dünya Kupası'nda son 16 turunda Almanya ile Cezayir karşı karşıya gelmişti. Normal süresi 0-0 sona eren mücadelede uzatma bölümüne geçilmişti.

Almanlar, 92. dakikada Schürrle ile 1-0 öne geçerken, Mesut Özil ise 119. dakikada sahneye çıkarak durumu 2-0 yapmıştı.

Feghouli'nin asisti ile Djabou farkı 1'e indirse de bu yeterli olmamıştı ve Almanya, Cezayir'i saf dışı bırakmıştı.

Almanya, rakiplerini bir bir eleyerek Dünya Kupası'nda şampiyon olmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talebi alındı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı
CHP'de 4 kadına taciz şokunda flaş gelişme; Taciz sonrası baskı!
Başkan Erdoğan'ın evini fotoğraflayan İsrailliler hakkında flaş: Whatsaptan...
Son dakika: Galatasaray'da son kararı Fatih Terim verecek! Kerem Aktürkoğlu'nda flaş gelişme
Sevilen oyuncu Mustafa Üstündağ'ın oğlu Ahmet Kaan da babasının izinde! Mustafa Üstündağ hakkındaki gerçekle şaşırttı!
Bulgaristan tarihinde ilk: Bir Türk Cumhurbaşkanı adayı oldu! İşte aldığı oy oranı...
Emekli memur Ocak 2022 zammı ne kadar, kaç TL olacak? Memur - Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri müjde!
CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ve branş dağılımı 2021:
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaraylı Feghouli'den Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil için flaş sözler! "Nefret ettim..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA