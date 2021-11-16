Son dakika: Galatasaraylı Feghouli'den Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil için flaş sözler! "Nefret ettim..."

SABAH SPOR DIŞ HABER! Son dakika...Dünyanın en büyükd derbileri arasında yer alan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakası, 21 Kasım Pazar günü oynanacak. Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaşacak olan ezeli rakipler, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılı ekip, bordo-mavililerin 10 puan arkasında olan Kanarya'yı konuk edecek. Müsabaka öncesinde Galatasaraylı Feghouli'den çarpıcı bir itiraf geldi.
Cezayir Milli Takımı'nın kampında olan Feghouli, ülke basınına bir röportaj verdi. Unutamadığı maçlardan bahseden 31 yaşındaki futbolcu, Mesut Özil'le ilgili bir itirafta bulundu.
2014 Dünya Kupası son 16 turunda Almanya'ya elendiklerini hatırlayan deneyimli kanat, o maçta Mesut Özil'den nefret ettiğini dile getirdi.
O maçı anlatan Feghouli, "Mücadelenin 90 dakikası 0-0 bitmişti. Uzatmanın hemen başında Almanya bir gol attı. Fakat biz beraberliği yakalayacağımıza inanıyorduk.
İnancımızı kaybetmemiştik. Ancak uzatmanın son dakikasında Mesut'un golü hayatımızı kararttı" ifadelerini kullandı.
O an Mesut Özil'den nefret ettiğini söyleyen yıldız isim, "O an Mesut Özil, dünyadaki en nefret ettiğim insan oldu. Benim asistimle bir gol attık ama iş işten geçmişti.
Hala düşünüyorum. O maçta Almanya'yı eleseydil Dünya Kupası şampiyonu olur muyduk... Bence olabilirdik çünkü Almanya yarı finalde Brezilya'ya 7 gol attı.
Bizim maçta 90 dakikada bir gol bile atamamışlardı. O gün Mesut Özil'den nefret ettim" şeklinde konuştu.
ALMANYA, CEZAYİR'İ 2-1 ELEMİŞTİ...
2014 Dünya Kupası'nda son 16 turunda Almanya ile Cezayir karşı karşıya gelmişti. Normal süresi 0-0 sona eren mücadelede uzatma bölümüne geçilmişti.
Almanlar, 92. dakikada Schürrle ile 1-0 öne geçerken, Mesut Özil ise 119. dakikada sahneye çıkarak durumu 2-0 yapmıştı.
Feghouli'nin asisti ile Djabou farkı 1'e indirse de bu yeterli olmamıştı ve Almanya, Cezayir'i saf dışı bırakmıştı.
Almanya, rakiplerini bir bir eleyerek Dünya Kupası'nda şampiyon olmuştu.