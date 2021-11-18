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Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:59

Fenerbahçe'de Berke Özer idmanda yer almadı

AA
Fenerbahçe’de Berke Özer idmanda yer almadı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli takımda Berke Özer tedbir amaçlı idmanda yer almazken, milli takımlardan dün dönen Kim ve Novak yenilenme çalışması yaptı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana kaleci Berke Özer tedbir amaçlı katılmadı.

Milli takımlardan tüm oyuncular döndü. Filip Novak ve Kim Min-jae takımdan ayrı yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Enner Valencia'nın tedavisi sürerken, kaleci Altay Bayındır salonda, Luiz Gustavo ise bireysel çalıştı.

Kaleciler Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda, Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge'nin yanı sıra altyapıdan Furkan Akyüz çalışmalara dahil edildi.

Isınma ve koordinasyonla başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam ederken, antrenmanın kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Fenerbahçe'de Berke Özer idmanda yer almadı
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