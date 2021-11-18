Fenerbahçe’de Berke Özer idmanda yer almadı

Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana kaleci Berke Özer tedbir amaçlı katılmadı.

Milli takımlardan tüm oyuncular döndü. Filip Novak ve Kim Min-jae takımdan ayrı yenilenme çalışması gerçekleştirdi.