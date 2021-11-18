Video Spor Fenerbahçe'de Berke Özer gelişmesi! Galatasaray maçı öncesi...
Fenerbahçe'de Berke Özer gelişmesi! Galatasaray maçı öncesi...

Fenerbahçe'de Berke Özer gelişmesi! Galatasaray maçı öncesi...

18.11.2021 | 13:16

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak. Milli aranın bitmesiyle birlikte neredeyse tam kadro sahada yer alan sarı lacivertli ekipte Berke Özer hafif ağrıları olduğu gerekçesiyle sahada yer almadı. Fenerbahçe'de derbi öncesi eksikler ise Enner Valencia ve Luiz Gustavo. Altay Bayındır kart cezası sebebiyle derbide forma giyemeyecek. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul son durumu tesislerden aktardı. İşte Fenerbahçe antrenmanı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma ve koordinasyon ile başlayan idman, pas çalışmaları ile devam etti. Sarı lacivertli ekibin, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'de kaleci Berke Özer tedbir amaçlı çalışmada yer almazken, milli takımlardan dün dönen Novak ile Min-Jae takımdan ayrı yenileme antrenmanı gerçekleştirdi. Altay Bayındır salonda, Gustavo bireysel çalışmalarını sürdürürken, Valencia'nın ise tedavisine devam edildi.

Sarı lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ALTYAPIDAN TAKVİYE

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda takıma altyapıdan takviye yapıldı. Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge'nin yanı sıra altyapıdan Furkan Akyüz, çalışmalara dahil edildi.

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