Son dakika haberi... Lille'de forma şansı bulamayan Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a döneceği iddia edilmişti. Milli futbolcumuzun menajeri Adem Cebeci, Trabzonspor'dan Yusuf'a teklif gelmediğini açıklarken, Lille teknik direktörü Jocelyn Gourvennec de Yusuf Yazıcı ile ilgili uzun süren sessizliğini bozdu. İşte son dakika haberinin detayları...
Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, geçen sezon attığı kritik gollerle şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.
24 yaşındaki oyuncu bu sezon ise yeni teknik direktör Jocelyn Gourvennec'in gelişiyle birlikte takımda yedek kalmaya başladı.
TRABZONSPOR'A DÖNECEK Mİ?
Yusuf, bu sezon ligde geride kalan 13 maçın 12'sinde oynadı ancak yalnızca 2 maçta (Lorient-Montpellier) 11'de sahaya çıkabildi. Buna rağmen yine skorer kimliğini sürdüren milli futbolcumuz 1 gol, 1 asitlik performans sergiledi.
Hem yurt içinde hem de Fransız basınında Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a döneceği iddiaları yer almaya başlamıştı.
"MONACO İLE BENZERLİKLERİMİZ VAR, ŞU ANDA VERİMSİZ İKİ TAKIMIZ"
Lille teknik direktörü Jocelyn Gourvennec, Monaco maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında takımının durumunu değerlendirirken, 'Yusuf Yazıcı takımdan ayrılacak mı?' sorusuna da cevap verdi.
Gourvennec, "Lyon ve Monaco'ya puanlar kaybettiğimiz için ligde geride kaldık. Noel'e kadar 6 maçımız var ve bir süredir olduğu gibi tutarlı kalarak puanlar kazanmalıyız. İyi bir savunma hattımız var ve bu oldukça güven verici.
Monaco takımı ile benzerliklerimiz var. İyi bir sezon geçiren ve yeniden başlama mücadelesi veren ancak şu an itibariyle verimsiz iki takımız" ifadelerini kullandı.
"GELECEKTE YUSUF'A GÜVENECEĞİZ"
Yusuf Yazıcı ile ilgili de konuşan Fransız teknik adam şunları söyledi:
Milli arada takımda kalan isimlerle çalıştık. Bu arayı özellikle Yusuf Yazıcı ile görüşerek değerlendirdim. İlk 11'e giremediği için hayal kırıklığına uğradı.
Burada iyi bir 2 hafta geçirdi. Daha iyi antrenman yapıyor. Ruh hali iyi ve yeteneğini gösterebiliyor. Açıkçası gelecekte ona güveneceğiz."
YUSUF'UN MENAJERİNDEN TRABZONSPOR AÇIKLAMASI
Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci de daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yusuf, Premier Lig, Bundesliga ve Serie A olmak üzere birçok kulüp tarafından isteniyor.
Lille Başkanı Olivier Letang ile görüşmemizde 'Biz Yusuf'u kesinlikle bırakmak istemiyoruz. Ondan çok memnunuz ve en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.
Her Trabzonlu futbolcu gibi Yusuf Yazıcı'nın da Trabzonspor formasıyla şampiyonluk yaşayamaması içinde bir ukte. Ancak Trabzonspor yönetiminden Yusuf için herhangi bir teklif almadık.
Zaten Lille Kulübü de Yusuf'u bırakmak istemiyor. Geçen sezon Milan, Yusuf'u Lille'den istedi ancak astronomik bir rakam talep ettikleri için bu transfer gerçekleşmedi."