Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Devre arasında yine transfer savaşı! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye mesaj yolladı
Giriş Tarihi: 19.11.2021 14:34 Son Güncelleme: 19.11.2021 14:45

Son dakika: Devre arasında yine transfer savaşı! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye mesaj yolladı

Son dakika: Devre arasında yine transfer savaşı! Süper Lig’in eski golcüsü Galatasaray ve Fenerbahçe’ye mesaj yolladı

Galatasaray ve Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bir yandan şampiyonluk yarışında zirveye tutunmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray bir yandan da Ocak ayındaki transfer sezonu öncesinde planlamalarına devam ediyor. Bir dönem Süper Lig'de de forma giyen yıldız golcü yeniden Türkiye'ye gelebilir. Galatasaray ile Fenerbahçe aynı oyuncu için yeniden karşı karşıya gelebilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri... Daha önce Vedat Muriqi, Emre Akbaba, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve İrfan Can Kahveci transferlerinde karşı karşıya gelen iki büyük camia bu kez Ocak ayında transfer savaşı yapabilir. Uzun süredir Çin'de futbol hayatını sürdüren eski Süper Lig golcüsü rotayı Türkiye'ye çevirdi.

Son dakika: Devre arasında yine transfer savaşı! Süper Lig’in eski golcüsü Galatasaray ve Fenerbahçe’ye mesaj yolladı

SON DAKİKA: SÜPER LİG'E DAMGA VURMUŞTU! EZELİ RAKİPLER KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR...

İki takımın aynı oyuncuya talip olması yıllardır devam eden bir durum. Emre Akbaba'nın Alanyaspor'un Galatasaray tercihi, Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe tercihi, Mert Hakan ile İrfan Can'ın sarı lacivertli formayla pozları sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Son dakika: Devre arasında yine transfer savaşı! Süper Lig’in eski golcüsü Galatasaray ve Fenerbahçe’ye mesaj yolladı

İki asırlık camia bu kez Süper Lig'in eski golcüsü Cedric Bakambu için karşı karşıya gelecek. 2014-2015 sezonunda Süper Lig'de Bursaspor'da forma giyen Bakambu, etkili bir performans göstermiş ve Villarreal'e transfer olmuştu.

Son dakika: Devre arasında yine transfer savaşı! Süper Lig’in eski golcüsü Galatasaray ve Fenerbahçe’ye mesaj yolladı

Daha sonra 2018 yılında 40 milyon € bonservis bedeliyle BJ Guoan'a transfer olan Bakambu hala aynı takımda forma giyior. 31 Aralık 2021'de sözleşmesi bitecek olan Bakambu, Çin'den ayrılacak.

Son dakika: Devre arasında yine transfer savaşı! Süper Lig’in eski golcüsü Galatasaray ve Fenerbahçe’ye mesaj yolladı

BAKAMBU AYRILIĞI AÇIKLADI! YENİ ROTASI TÜRKİYE Mİ?

Canal+'ya konuşan Kongolu golcü Ocak ayında bir kulüp bulması gerektiğini Çin liginin artık unutulduğunu ifade ederken yeniden Avrupa'da forma giymek istediğini ifade etti.

Son dakika: Devre arasında yine transfer savaşı! Süper Lig’in eski golcüsü Galatasaray ve Fenerbahçe’ye mesaj yolladı

Kendisine gelen tekliflerin olduğunu belirten Bakambu, Türk takımlarına da mesaj gönderdi.

Son dakika: Devre arasında yine transfer savaşı! Süper Lig’in eski golcüsü Galatasaray ve Fenerbahçe’ye mesaj yolladı

Fenerbahçe'nin devre arasında bir golcü transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı lacivertlilerde skor yükü Enner Valencia'ya binmiş durumda.

Son dakika: Devre arasında yine transfer savaşı! Süper Lig’in eski golcüsü Galatasaray ve Fenerbahçe’ye mesaj yolladı

Serdar Dursun ve Mergim Berisha son dönemde katkı verse de devre arasında golcü transferi yapılacak.

Son dakika: Devre arasında yine transfer savaşı! Süper Lig’in eski golcüsü Galatasaray ve Fenerbahçe’ye mesaj yolladı

BERİSHA'DAN ÖNCE FENERBAHÇE GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Cedric Bakambu, Mergim Berisha'dan önce Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş fakat kulübünün oyuncuyu bırakmamasından sonra bu transfer gerçekleşmemişti.

Son dakika: Devre arasında yine transfer savaşı! Süper Lig’in eski golcüsü Galatasaray ve Fenerbahçe’ye mesaj yolladı

LUYİNDAMA VE TİSSERAND İLE AYNI TAKIMDA...

Hem Kongo hem de Fransa vatandaşı olan Bakambu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımında 30 maçta forma giydi. 13 kez de gol sevinci yaşayan Cedric Bakambu, aynı zamanda Luyindama ve Tisserand'ın da milli takımdan arkadaşı...

Son dakika: Devre arasında yine transfer savaşı! Süper Lig’in eski golcüsü Galatasaray ve Fenerbahçe’ye mesaj yolladı

Bakambu, bu sezon Çin'de 13 maçta forma giydi ve beş gol attı. Toplamda Ligue 1'de 94 maça çıkan ve 18 gol atan Bakambu, La Liga'da ise 75 maçta 31 kez gol sevinciey yaşadı.

Son dakika: Devre arasında yine transfer savaşı! Süper Lig’in eski golcüsü Galatasaray ve Fenerbahçe’ye mesaj yolladı

Kısa bir süre Süper Lig'de oynayan golcü oyuncu 27 maça çıkıp 13 gol attı.

Son dakika: Devre arasında yine transfer savaşı! Süper Lig’in eski golcüsü Galatasaray ve Fenerbahçe’ye mesaj yolladı

Bakambu asıl sıçrayışını Villarreal formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde yaptı. Bakambu, UEFA Avrupa Ligi'nde 25 maçta 12 gol atarak muhteşem bir istatistiğe imza attı.

Son dakika: Devre arasında yine transfer savaşı! Süper Lig’in eski golcüsü Galatasaray ve Fenerbahçe’ye mesaj yolladı

BARCELONA İDDİASI!

Fransız basınında çıkan iddialara göre Xavi ile yeni bir yapılanmaya giden Barcelona, bonservisi elinde olan oyuncularla da ilgileniyor.

Son dakika: Devre arasında yine transfer savaşı! Süper Lig’in eski golcüsü Galatasaray ve Fenerbahçe’ye mesaj yolladı

Hem maliyetsiz olması hem de daha önce La Liga'da oynamış olması nedeniyle Bakambu da Xavi'nin forvet listesinde yer alıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira'nın prensinin bileti kesildi! 5 aylık macera sona erecek...
SON DAKİKA: TOKİ'den 18 ilde ucuz konut hamlesi! İşte il il taksitli konut fiyatları
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de yıllardır beklenen golcü İtalya'dan geliyor! Devre arası bedavaya imza atabilir...
İşte küfürbaz Lütfü Türkkan'ın akılalmaz dolandırıcılığı: Ünlü işadamı SABAH'a konuştu
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 8 derece düşecek
SON DAKİKA: Kredi faiz oranları düştü! Kamu bankaları Merkez Bankası faiz kararı sonrası düğmeye bastı
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Yunan basını duyurdu Fenerbahçe devre arasında yılın takasını yapıyor! Pelkas’ın yerine…
SON DAKİKA | Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte altın için kritik teknik seviyeler
Yeni Anayasa ile seçim ve siyasi partiler çalışmasına hız verilecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Devre arasında yine transfer savaşı! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye mesaj yolladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA