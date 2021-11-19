LUYİNDAMA VE TİSSERAND İLE AYNI TAKIMDA...

Hem Kongo hem de Fransa vatandaşı olan Bakambu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımında 30 maçta forma giydi. 13 kez de gol sevinci yaşayan Cedric Bakambu, aynı zamanda Luyindama ve Tisserand'ın da milli takımdan arkadaşı...