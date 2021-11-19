Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri... Daha önce Vedat Muriqi, Emre Akbaba, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve İrfan Can Kahveci transferlerinde karşı karşıya gelen iki büyük camia bu kez Ocak ayında transfer savaşı yapabilir. Uzun süredir Çin'de futbol hayatını sürdüren eski Süper Lig golcüsü rotayı Türkiye'ye çevirdi.
İki takımın aynı oyuncuya talip olması yıllardır devam eden bir durum. Emre Akbaba'nın Alanyaspor'un Galatasaray tercihi, Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe tercihi, Mert Hakan ile İrfan Can'ın sarı lacivertli formayla pozları sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.
İki asırlık camia bu kez Süper Lig'in eski golcüsü Cedric Bakambu için karşı karşıya gelecek. 2014-2015 sezonunda Süper Lig'de Bursaspor'da forma giyen Bakambu, etkili bir performans göstermiş ve Villarreal'e transfer olmuştu.
Daha sonra 2018 yılında 40 milyon € bonservis bedeliyle BJ Guoan'a transfer olan Bakambu hala aynı takımda forma giyior. 31 Aralık 2021'de sözleşmesi bitecek olan Bakambu, Çin'den ayrılacak.
BAKAMBU AYRILIĞI AÇIKLADI! YENİ ROTASI TÜRKİYE Mİ?
Canal+'ya konuşan Kongolu golcü Ocak ayında bir kulüp bulması gerektiğini Çin liginin artık unutulduğunu ifade ederken yeniden Avrupa'da forma giymek istediğini ifade etti.
Kendisine gelen tekliflerin olduğunu belirten Bakambu, Türk takımlarına da mesaj gönderdi.
Fenerbahçe'nin devre arasında bir golcü transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı lacivertlilerde skor yükü Enner Valencia'ya binmiş durumda.
Serdar Dursun ve Mergim Berisha son dönemde katkı verse de devre arasında golcü transferi yapılacak.
BERİSHA'DAN ÖNCE FENERBAHÇE GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Cedric Bakambu, Mergim Berisha'dan önce Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş fakat kulübünün oyuncuyu bırakmamasından sonra bu transfer gerçekleşmemişti.
LUYİNDAMA VE TİSSERAND İLE AYNI TAKIMDA...
Hem Kongo hem de Fransa vatandaşı olan Bakambu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımında 30 maçta forma giydi. 13 kez de gol sevinci yaşayan Cedric Bakambu, aynı zamanda Luyindama ve Tisserand'ın da milli takımdan arkadaşı...
Bakambu, bu sezon Çin'de 13 maçta forma giydi ve beş gol attı. Toplamda Ligue 1'de 94 maça çıkan ve 18 gol atan Bakambu, La Liga'da ise 75 maçta 31 kez gol sevinciey yaşadı.
Kısa bir süre Süper Lig'de oynayan golcü oyuncu 27 maça çıkıp 13 gol attı.
Bakambu asıl sıçrayışını Villarreal formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde yaptı. Bakambu, UEFA Avrupa Ligi'nde 25 maçta 12 gol atarak muhteşem bir istatistiğe imza attı.
BARCELONA İDDİASI!
Fransız basınında çıkan iddialara göre Xavi ile yeni bir yapılanmaya giden Barcelona, bonservisi elinde olan oyuncularla da ilgileniyor.
Hem maliyetsiz olması hem de daha önce La Liga'da oynamış olması nedeniyle Bakambu da Xavi'nin forvet listesinde yer alıyor.