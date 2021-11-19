Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira'nın prensinin bileti kesildi! 5 aylık macera sona erecek...

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Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe için Galatasaray derbisi çok önemli. Vitor Pereira'nın son şansı olan derbide galip gelinemezse Portekizli teknik adamla yollar ayrılabilir. Başkan Ali Koç, Pereira'ya destek verdiklerini ifade etse de derbinin sonucuna göre yeni yöntem belirlenebilir. Fenerbahçe'de kaptan Mesut Özil'in de derbide ilk 11'de oynaması bekleniyor. Son dakika haberine göre Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı lacivertliler deplasmanda Galatasaray'ı mağlup ederek hem zirve yarışından kopmamak hem de ezeli rakibine mağlubiyet tattırmak istiyor. Vitor Pereira son çalışmada hem üçlü sistemi hem de 4-2-3-1'i denedi. Pereira ile arasında sorun olduğu ifade edilen Mesut Özil, sistem ne olursa olsun derbiye ilk 11'de başlayacak. Fenerbahçe'de devre arasında sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.