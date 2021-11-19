Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira'nın prensinin bileti kesildi! 5 aylık macera sona erecek...
Giriş Tarihi: 19.11.2021 08:13 Son Güncelleme: 19.11.2021 08:14

Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira'nın prensinin bileti kesildi! 5 aylık macera sona erecek...

Son dakika: Vitor Pereira’nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe’de 5 aylık macera sona erecek...
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe için Galatasaray derbisi çok önemli. Vitor Pereira'nın son şansı olan derbide galip gelinemezse Portekizli teknik adamla yollar ayrılabilir. Başkan Ali Koç, Pereira'ya destek verdiklerini ifade etse de derbinin sonucuna göre yeni yöntem belirlenebilir. Fenerbahçe'de kaptan Mesut Özil'in de derbide ilk 11'de oynaması bekleniyor. Son dakika haberine göre Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı lacivertliler deplasmanda Galatasaray'ı mağlup ederek hem zirve yarışından kopmamak hem de ezeli rakibine mağlubiyet tattırmak istiyor. Vitor Pereira son çalışmada hem üçlü sistemi hem de 4-2-3-1'i denedi. Pereira ile arasında sorun olduğu ifade edilen Mesut Özil, sistem ne olursa olsun derbiye ilk 11'de başlayacak. Fenerbahçe'de devre arasında sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

Son dakika: Vitor Pereira’nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe’de 5 aylık macera sona erecek...

SON DAKİKA: SEZON BAŞI GELDİ DEVRE ARASINDA GİDİYOR! PEREİRA ETKİSİ...

Vitor Pereira'nın geleceği Fenerbahçe'deki transfer stratejisini de belirleyecek. Sarı lacivertlilerde Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Son dakika: Vitor Pereira’nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe’de 5 aylık macera sona erecek...

SİSTEM NE OLURSA OLSUN MESUT ÖZİL!

F.Bahçe Teknik Direktörü Pereira, alınan kötü sonuçlar sonrasında dizilişi değiştirme konusunda esneklik göstermiş ve son Kayseri maçının 45 dakikasını dörtlü savunma ile tamamlamıştı. Pereira'nın, G.Saray derbisine de dörtlü ile başlama ihtimali yüksek.

Son dakika: Vitor Pereira’nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe’de 5 aylık macera sona erecek...

Ancak diziliş ne olursa olsun takımda 10 futbolcunun yeri garanti. Kalede Berke, savunmada Kim, Szalai, Novak; orta alanda Mert Hakan, Sosa, İrfan; kanatlarda Ferdi ve Osayi; ileride ise Berisha görev yapacak.

Son dakika: Vitor Pereira’nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe’de 5 aylık macera sona erecek...

Kalan 1 forma için de dizilişe göre birçok aday var. Dörtlü başlarsa Nazım ve Tisserand sağ bekin en güçlü adayları...

Son dakika: Vitor Pereira’nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe’de 5 aylık macera sona erecek...

Üçlü olursa ileri ucun kanatlarında Mesut, Pelkas, Rossi gibi isimler forma giyebilir…

Son dakika: Vitor Pereira’nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe’de 5 aylık macera sona erecek...

PEREİRA'NIN PRENSİ DEVRE ARASINDA GÖNDERİLİYOR!

Sezon başında Estoril'den kadroya katılan Miguel Crespo ile yolların ayrılması bekleniyor. 3+1 sözleşme imzalanan Crespo'dan verim alınamadı.

Son dakika: Vitor Pereira’nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe’de 5 aylık macera sona erecek...

Süper Lig'de beş maçta forma giyen Miguel Crespo, gol veya asist katkısı üretemedi. Crespo, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın sakatlıktan kurtulmasıyla forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Son dakika: Vitor Pereira’nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe’de 5 aylık macera sona erecek...

Pereira'nın isteğiyle kadroya katılan Portekizli oyuncu sarı lacivertli taraftarın beklentisini karşılayamadı.

Son dakika: Vitor Pereira’nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe’de 5 aylık macera sona erecek...

ÜÇLÜ BAŞLARSA

Berke
Kim
Szalai
Novak
Osayi
Mert
Sosa
Ferdi
İrfan
Berisha
Mesut

Son dakika: Vitor Pereira’nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe’de 5 aylık macera sona erecek...

DÖRTLÜ BAŞLARSA

Berke
Nazım
Kim
Szalai
Novak
Sosa
İrfan
Osayi
Mesut
Berisha

Son dakika: Vitor Pereira’nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe’de 5 aylık macera sona erecek...

LUİZ GUSTAVO DERBİDE OLMAYACAK!

Fenerbahçe'nin orta sahadaki önemli ismi Gustavo, bireysel çalışmalara başlamış olsa da son yapılan kontrollerde hayli eksiğinin bulunduğu tespit edildi.

Son dakika: Vitor Pereira’nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe’de 5 aylık macera sona erecek...

Brezilyalı yıldız en iyi ihtimalle kulübede olacak ancak sakatlığının tekrarlama riski taşıması nedeniyle oynamayacak.

Son dakika: Vitor Pereira’nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe’de 5 aylık macera sona erecek...

Teknik heyetin hedefi Gustavo'yu Olympiakos maçında sahaya sürmek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Vitor Pereira'nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe'de 5 aylık macera sona erecek...
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti
SON DAKİKA | Başak Cengiz cinayetinde korkunç rapor! Vahşetin boyutu otopside ortaya çıktı!
Son dakika: AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, hayatını kaybetti
Son dakika: 18 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
SON DAKİKA: Yunan basını duyurdu Fenerbahçe devre arasında yılın takasını yapıyor! Pelkas’ın yerine…
Zinedine Zidane Manchester United için kararını verdi! Cristiano Ronaldo’ya rağmen…
SON DAKİKA: Türkiye, az daha Louis van Gaal'i emekli edecekti! Maç sonrası çarpıcı itiraf...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: 34 ilde sağanak, 6 ilde kar yağışı bekleniyor
Son dakika... PKK'nın sözde yöneticisi Ali Haydar Kaytan öldürüldü! Cesedi gömen teröristlere infaz
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira'nın prensinin bileti kesildi! 5 aylık macera sona erecek...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA