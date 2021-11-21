Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son Dakika Altın Fiyatları canlı: Çeyrek altın ve gram altın bugün kaç TL? 21 Kasım 2021 Çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 21.11.2021 10:13

Son Dakika Altın Fiyatları canlı: Çeyrek altın ve gram altın bugün kaç TL? 21 Kasım 2021 Çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ne kadar?

Son Dakika Altın Fiyatları canlı: Çeyrek altın ve gram altın bugün kaç TL? 21 Kasım 2021 Çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ne kadar?

Hafta sonu piyasalar kapalı olmasına rağmen vatandaşlar internet üzerinden canlı altın fiyatları hakkında araştırma yapmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta piyasalarda yaşanan hareketliliğin ardından hem Dolar/TL kurunda hem de altın fiyatlarında ciddi bir oynama yaşandı. Geçtiğimiz haftayı rekor bir seviyede kapatan altın fiyatları son dakika olarak bugün de araştırılıyor. Çeyrek altın ve gram altın bugün kaç TL ve ne kadar oldu diye merak eden vatandaşlar alış satış fiyatlarını inceliyor. 21 Kasım 2021 Çeyrek, gram, yarım, 22 ayar bilezik ne kadar? İşte güncel altın fiyatları canlı takip ekranı!

21 Kasım Pazar günü canlı altın fiyatları piyasaların kapalı olması sebebiyle Cuma günü kapanış değerleri ile işlem görüyor. Altın alış satış fiyatı, rekor bir seviyeyle haftayı bitiren altınla ilgili araştırmaların başında geliyor. Çeyrek altın ve gram altın bugün kaç TL sorusu da konuya ilişkin araştırmalar arasında yer alıyor. 21 Kasım 2021 Çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ne kadar? İşte merak edilenlerin yanıtı ve güncel altın fiyatları canlı takip ekranı!

GRAM ALTIN NE KADAR? (21 KASIM PAZAR)

Gram altın fiyatları 21 Kasım Pazar günü 668,12 lira alış ve 668,25 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. İşte altın fiyatları hakkında son durum:

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.055,00

SATIŞ: 1.083,00

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 668,12

SATIŞ: 668,25

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.111,00

SATIŞ: 2.166,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 596,98

SATIŞ: 620,07

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.386,00

SATIŞ: 4.452,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 4.230,93

SATIŞ: 4.313,66

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Son Dakika Altın Fiyatları canlı: Çeyrek altın ve gram altın bugün kaç TL? 21 Kasım 2021 Çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ne kadar?
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