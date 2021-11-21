21 Kasım Pazar günü canlı altın fiyatları piyasaların kapalı olması sebebiyle Cuma günü kapanış değerleri ile işlem görüyor. Altın alış satış fiyatı, rekor bir seviyeyle haftayı bitiren altınla ilgili araştırmaların başında geliyor. Çeyrek altın ve gram altın bugün kaç TL sorusu da konuya ilişkin araştırmalar arasında yer alıyor. 21 Kasım 2021 Çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ne kadar? İşte merak edilenlerin yanıtı ve güncel altın fiyatları canlı takip ekranı!

GRAM ALTIN NE KADAR? (21 KASIM PAZAR)

Gram altın fiyatları 21 Kasım Pazar günü 668,12 lira alış ve 668,25 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. İşte altın fiyatları hakkında son durum: