Son dakika: Sergen Yalçın'dan Ajax maçı sonrası yıldız futbolcuya sert eleştiri! "Memnun değiliz..."

Son dakika haberi... Geçtiğimiz sezonun iki kupalı şampiyonu Beşiktaş, bu sezona yaz aylarında yaptığı yıldız transferleriyle girdi. Büyük umutlarla sezona başlayan siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurdu.
Batshuayi, Pjanic ve Alex Teixeira gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ta işler beklenildiği gibi gitmedi. Şampiyonlar Ligi'nde 5 maça çıkan siyah-beyazlılar, henüz puan alamadı.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü gidişatı, ligde de sürüyor. Sergen Yalçın ve öğrencileri, Süper Lig'de üst üste 3 maçtan mağlup ayrılmıştı.
Ajax karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, yıldız oyuncuyu eleştirdi.
İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...
"İLK YARIDA KOPARABİLİRDİK"
Bence iyi maç oldu. Takım iyi mücadele etti. Bu kadar sıkıntılı bir süreçteyken oyuncuların özverisi iyiydi. Oyunu ilk yarıda koparabilirdik.
Rakibin iyi oyuncuları var, kaliteli bir takım. Geldiklerinde kaçırmıyorlar. Maalesef bu seviye işler böyle oluyor. Bizim için iyi bir Şampiyonlar Ligi serüveni olmadı. Daha farklı beklentilerimiz vardı.
Artık lige dönüp, orada kazanmanın yollarını arayacağız. Taraftarımızın bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. 2-0'ı yakalasaydık oradan dönmesi zor olacaktı. Rakip, direncini kaybedecekti.
"TEIXEIRA'DAN MEMNUN DEĞİLİZ"
Teixeira'nın genel performansından memnun değiliz, memnun olma ihtimalimiz yok.
Çok farklı beklentilerimiz var. Şu an oyun anlamında katkı yapamıyor. Toparlanıp, oyunun içine girmesi gerekiyor.
SERGEN YALÇIN'DAN VAR ELEŞTİRİSİ
Sergen Yalçın, Ajax maçının basın toplantısında Süper Lig'de verilen VAR kararlarını eleştirdi.
Bugün, bireysel performanslardan birkaç oyuncu haricinde memnunuz. Umarım oyuncularımız, hafta sonu da aynı mantalitede olurlar. Şu an devre arası için bir planlama yapmadık. Batshuayi yoktu, bugün sakatlıktan döndü. Hafta sonu onu kullanacağız.
Kuralar çekildiğinde heyecanımız vardı ama birçok sebep, özellikle sakatlıkların çok fazla olması direncimizi kırdı. Futbolda bu tür şeyler başınıza gelebiliyor, işler kötü gidebiliyor, tekrar dönüş yakalamak lazım.
Son Galatasaray maçında aleyhimize verilen penaltıyla, Alanya'da VAR'ın devreye girmemesiyle maçın başındaki pozisyon %100 penaltı. Kesinlikle VAR'ın devreye girmesi lazım. Aynısını Galatasaray maçında verdi, bu daha net.
Nedense bizim maçlarda VAR devreye girmiyor. Ondan önceki maçta da iki tane %100 penaltımız var, televizyon görüntüleri göstermiyor, pozisyon bittikten sonra gösteriyor. VAR'dan lehimize çıkan bir karar yok.