Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray, gelecek sezon için düğmeye bastı.
Sarı kırmızılılar gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürürken, bir süre önce gündemine aldığı eski yıldızı Jason Denayer ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Fransız basınına konuşan Denayer'in menajeri şu ifadeleri kullandı:
Jason, kariyerinin en iyi dört veya beş yılına giriyor ve tamamen sportif bir seçim yapmak istiyor. Sadece bir para meselesi olsaydı zaten başka bir kulübe imza atardı.
Lyon'dan ayrılması gerekiyorsa, bunu zamanı geldiğinde yapmak istiyor bir centilmen olarak. Herhangi bir çatışmaya girmek istemiyoruz.
Depay da geçtiğimiz sezon Denayer'in durumundaydı ve oynamaya devam etti.