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Giriş Tarihi: 6.3.2022 13:01 Son Güncelleme: 6.3.2022 13:04

Denayer'de flaş gelişme! Galatasaray... | Menajeri açıkladı

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Denayer’de flaş gelişme! Galatasaray... | Menajeri açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray, gelecek sezon için düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürürken, bir süre önce gündemine aldığı eski yıldızı Jason Denayer ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncunun menajeri, Denayer'in geleceğiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. İşte tüm detaylar... | sabah.com.tr / DIŞ HABERLER

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray, gelecek sezon için düğmeye bastı.

Denayer’de flaş gelişme! Galatasaray... | Menajeri açıkladı

Sarı kırmızılılar gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürürken, bir süre önce gündemine aldığı eski yıldızı Jason Denayer ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Denayer’de flaş gelişme! Galatasaray... | Menajeri açıkladı

Belçikalı yıldızın menajeri Newcastle, Barcelona ve Juventus gibi devlerin de radarında olan Denayer'in geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Denayer’de flaş gelişme! Galatasaray... | Menajeri açıkladı

Fransız basınına konuşan Denayer'in menajeri şu ifadeleri kullandı:

Denayer’de flaş gelişme! Galatasaray... | Menajeri açıkladı

Jason, Lyon'la sözleşme uzatmaya açık. Şu an rahat bir durumda ve doğru kararları vermek için zamanı var.

Denayer’de flaş gelişme! Galatasaray... | Menajeri açıkladı

Jason, kariyerinin en iyi dört veya beş yılına giriyor ve tamamen sportif bir seçim yapmak istiyor. Sadece bir para meselesi olsaydı zaten başka bir kulübe imza atardı.

Denayer’de flaş gelişme! Galatasaray... | Menajeri açıkladı

Lyon'dan ayrılması gerekiyorsa, bunu zamanı geldiğinde yapmak istiyor bir centilmen olarak. Herhangi bir çatışmaya girmek istemiyoruz.

Denayer’de flaş gelişme! Galatasaray... | Menajeri açıkladı

Depay da geçtiğimiz sezon Denayer'in durumundaydı ve oynamaya devam etti.

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Denayer'de flaş gelişme! Galatasaray... | Menajeri açıkladı
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