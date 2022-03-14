GÖZLER GHEZZAL'DA



Cezayirli yıldız kariyerinde 4. kez G.Saray'a rakip oluyor. Daha önce oynanan 3 karşılaşmada 2 defa kazanıp 1 mağlubiyet gören Ghezzal bu karşılaşmalarda bir kez de fileleri havalandırmıştı. Bu sezon ligde 25 karşılaşmada sahaya adım atan Ghezzal, 3 gol ve 2 asist ile toplamda 5 gole katkı sağladı.