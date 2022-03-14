Barcelona karşısında savunması ile tüm dünyayı şaşırtan Aslan, derbiyi de kazanarak perşembe günkü kritik rövanşa moralli çıkmak istiyor. Beşiktaş'ta tek hedef sezonu ikinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi vizesi almak! Ligin üst sıraları ile farkı azaltmak adına tek çare galibiyet. İşte G.Saray ve Beşiktaş'taki son durumlar...
10 MADDEDE GALATASARAY
Beşiktaş hazırlıkları İspanya'da başladı. Derbide Sacha Boey yerine oynayacak Omar Elabdellaoui, Barcelona kafilesine dahil edildi ve idman kaçırmadı.
Yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'na erteleme talebinde bulunsa da Domenec Torrent ve ekibi tüm planlarını derbi oynanacak şekilde yaptı.
Hava şartları dikkate alındı ve İspanya'dan İstanbul yerine İzmir'e dönülmesine karar verildi.
Hafta sonunda Göztepe'nin tesislerinde Beşiktaş taktiği prova edildi.
Torrent, Camp Nou'da yorulan 30 yaş üstü tecrübeli yıldızlarını Barcelona rövanşına saklama kararı aldı. Van Aanholt, Feghouli ve Babel dinlenecek.
Forvette Mohamed yerine Bafetimbi Gomis'in ilk 11 başlaması bekleniyor.
Taylan-Berkan ikilisinden biri de formasını Şilili Erick Pulgar'a bırakabilir.
Torrent, kalede ve stoperlerde bu karşılaşma için rotasyona gitmeyi düşünmüyor.
Bu sezon derbileri kaybeden G.Saray'da Beşiktaş karşılaşmasına büyük önem veriliyor ve Aslantepe'de alınacak galibiyetin Barcelona rövanşı öncesi camiayı havaya sokacağı düşünülüyor.
LİGİN 'EN' İYİSİ!
Bu sezon performansı ile G.Saray'ı hücumda sırtlayan Kerem Aktürkoğlu, istatistikleri ile de öne çıkıyor. Süper Lig'de en fazla şut çeken (53) isim olan genç futbolcu rakip ceza sahasında topla buluşan (117), şut pası veren (39) çalım atan (63) oyuncu durumunda.
10 MADDEDE BEŞİKTAŞ
Son 6 maçta 4 beraberlik alan siyah-beyazlılar, ikincilik için mutlaka ezeli rakibini yenmek zorunda.
Zorlu hava koşulları nedeniyle son üç antrenmanını da Vodafone Park'ta yapan Beşiktaş, derbiye sorunsuz hazırlanırken idmanlara gelen başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler takıma destek verdi.
Son maçlarda performansı ile beğeni toplayan Güven Yalçın, bugün ilk 11'de sahada.
Teknik direktör Önder Karaveli, başta Güven olmak üzere tüm hücum oyuncularına Galatasaray'ın savunma zaaflarını içeren bir oyun haritası çıkardı. Aslan'ın tüm eksikleri bölge bölge, isim isim anlatıldı.
Josef ve Atiba'nın oynama arzusu yüzleri güldürdü. Josef, ağrıları olsa da sahada yer almak için fedakârlık gösteriyor. Atiba ise beklenenden erken döndü.
Vida'nın dönüşü sevinç yarattı. Boyun ağrıları nedeniyle son 3 maçı kaçıran Hırvat stoperin partneri Necip olacak.
Galatasaray'ın hızlı kanat oyuncularına karşı önlem alan Önder Karaveli, beklerle özel olarak ilgilenirken Rosier'e Ghezzal, Umut'a ise Kenan'ın sürekli olarak destek olmasını istedi.
Siyah-beyazlılarda hücuma geçiş Ghezzal üzerinden yapılacak. Cezayirli yıldız, Kartal'ın ataklarının merkezi olacak.
Önder Karaveli, Başakşehir maçı performansı sonrasında Can ve Alex arasında kalırken Kenan Karaman da ilk 11'de başlayacak.
Hafta boyunca yaşanan karşılıklı demeç diyaloğu nedeniyle maçın atmosferi başlamadan hissedildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, takımla yediği yemekte oyuncularına bir konuşma yaparak galibiyet sözü istedi.
GÖZLER GHEZZAL'DA
Cezayirli yıldız kariyerinde 4. kez G.Saray'a rakip oluyor. Daha önce oynanan 3 karşılaşmada 2 defa kazanıp 1 mağlubiyet gören Ghezzal bu karşılaşmalarda bir kez de fileleri havalandırmıştı. Bu sezon ligde 25 karşılaşmada sahaya adım atan Ghezzal, 3 gol ve 2 asist ile toplamda 5 gole katkı sağladı.