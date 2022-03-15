Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler dünya gündeminde! Flaş Kim Min-Jae detayı…
Giriş Tarihi: 15.3.2022 10:20 Son Güncelleme: 15.3.2022 10:23

Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler dünya gündeminde! Flaş Kim Min-Jae detayı…

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler dünya gündeminde! Flaş Kim Min-Jae detayı…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'de sergilediği performansla göz dolduran genç yıldız adayı Arda Güler, adından sıkça söz ettiriyor. Arda, saf yeteneği, benimsediği oyun anlayışı ve takım oyunu bilinciyle birçok yaşça büyük futbolcuya taş çıkartırken, dünya gündeminde de yer bulmaya başladı. Güney Koreli futbol yazarı Jason Hanshin Lee, Arda Güler ile ilgili ilginç bir teşekkür ederken, Kim Min-jae detay da dikkat çekti. İşte tüm gelişmeler...

Fenerbahçe taraftarının göz bebeği olan Arda Güler, sergilediği futbolla yıldızını parlatmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin Alanyaspor'u 5-2 yendiği maçın 74. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna dahil olan genç futbolcu, mücadele berabere giderken attığı golle takımını öne geçirdi.

'17 yaş 16 gün'le Fenerbahçe'nin Süper Lig'de fileleri sarsan en genç oyuncusu olarak adını kulüp tarihine yazdıran Arda, Güney Kore'de de ünlü oldu.

'İYİ Kİ F.BAHÇE'YE GİTMİŞ'

Güney Koreli futbol yazarı Jason Hanshin Lee, Arda Güler'in Alanyaspor maçındaki performansının ardından Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Kim Min-jae'ye ilginç bir teşekkürde bulundu.

Jason Hanshin Lee, "Fenerbahçe'ye transfer olduğu için Kim Min- Jae'ye çok teşekkür ediyorum. Böylece Türk futbolunun bir sonraki jenerasyonuna damga vuracak yeteneğini bize izleme fırsatı verdi" ifadesini kullandı.

ALEX DE SOUZA'NIN İZİNDE

Kısa süre içerisinde fark yaratan Arda Güler, oyun stili ve tarzıyla da akıllara Alex de Souza'yı getirdi. 10 numara pozisyonunda oynayan solak futbolcu, benzetildiği Fenerbahçe efsanesi Alex'i idol olarak görüyor.

Mücadelenin ardından sosyal medyada, "Galibiyet ve ilk golüm için çok mutluyum. İnşallah nice galibiyetlere, nice gollere" paylaşımı yapan Arda'yı Brezilyalı yıldız da özel olarak kutladı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Arda Güler sosyal medyada da gündem oldu. Fenerbahçeli taraftarların bazı yorumları şu şekilde:

"Hoca Arda Güler'in korunmaya ihtiyacı olduğunu söylüyor ancak bence onu kimsenin korumasına gerek yok"

"Böyle bir yetenek her maç sahada olmalı… Pişmesi için oynaması gerek. Korumak yerine ilk 11'de oynasın"

"Maşallah sana çocuk. Allah sakatlıktan korusun. Özel bir yetenek…"

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tüm tartışmalı pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! “VAR neden çağırmadı bilmiyorum”
Son dakika derbi haberleri: Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası penaltı isyanı! Maç sonunda kırmızı kart çıktı…
Son dakika: SABAH Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! "Beşiktaş'ın penaltısı..."
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabineyi topluyor
Başkan Erdoğan’dan Alman gazeteciye ders niteliğinde yanıt: NATO ülkelerinin yapmadığını yaptık
Son dakika | Gözler o tarihe çevrildi! Yerli savaş uçağı geliyor
Malezya'da hamile kadın kocasına 7 milyon lira değerinde Lamborghini hediye etti! Sebebi olaydan daha dikkat çekici
Derbiye özel Torrent'ten sürpriz karar! Barcelona maçına bilet alan futbolcular var...
Son dakika: Başkan Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Scholz'den önemli açıklamalar: Antalya Zirvesi önemli bir başarıdır
Son dakika: Ahmet Nur Çebi açıklamıştı! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan müjde...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler dünya gündeminde! Flaş Kim Min-Jae detayı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA