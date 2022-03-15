Fenerbahçe taraftarının göz bebeği olan Arda Güler, sergilediği futbolla yıldızını parlatmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin Alanyaspor'u 5-2 yendiği maçın 74. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna dahil olan genç futbolcu, mücadele berabere giderken attığı golle takımını öne geçirdi.
'17 yaş 16 gün'le Fenerbahçe'nin Süper Lig'de fileleri sarsan en genç oyuncusu olarak adını kulüp tarihine yazdıran Arda, Güney Kore'de de ünlü oldu.
'İYİ Kİ F.BAHÇE'YE GİTMİŞ'
Güney Koreli futbol yazarı Jason Hanshin Lee, Arda Güler'in Alanyaspor maçındaki performansının ardından Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Kim Min-jae'ye ilginç bir teşekkürde bulundu.
Jason Hanshin Lee, "Fenerbahçe'ye transfer olduğu için Kim Min- Jae'ye çok teşekkür ediyorum. Böylece Türk futbolunun bir sonraki jenerasyonuna damga vuracak yeteneğini bize izleme fırsatı verdi" ifadesini kullandı.
ALEX DE SOUZA'NIN İZİNDE
Kısa süre içerisinde fark yaratan Arda Güler, oyun stili ve tarzıyla da akıllara Alex de Souza'yı getirdi. 10 numara pozisyonunda oynayan solak futbolcu, benzetildiği Fenerbahçe efsanesi Alex'i idol olarak görüyor.
Mücadelenin ardından sosyal medyada, "Galibiyet ve ilk golüm için çok mutluyum. İnşallah nice galibiyetlere, nice gollere" paylaşımı yapan Arda'yı Brezilyalı yıldız da özel olarak kutladı.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Arda Güler sosyal medyada da gündem oldu. Fenerbahçeli taraftarların bazı yorumları şu şekilde:
"Hoca Arda Güler'in korunmaya ihtiyacı olduğunu söylüyor ancak bence onu kimsenin korumasına gerek yok"
"Böyle bir yetenek her maç sahada olmalı… Pişmesi için oynaması gerek. Korumak yerine ilk 11'de oynasın"
"Maşallah sana çocuk. Allah sakatlıktan korusun. Özel bir yetenek…"