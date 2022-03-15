Son dakika: SABAH Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! "Beşiktaş'ın penaltısı..."

Beşiktaş baştaki kadro tercihi ve yediği iki golle oyunun bütün hakimiyetini ve moralini Galatasaray'a teslim etti. İlk yarı bitmeden alelacele yapılan Batshuayi ve Larin değişikliği de bunların bir göstergesi. İkinci yarıda Josef'in de oyuna dahil olmasıyla Beşiktaş biraz daha aslına dönmeye başladı. En azından rakibini baskı altına alıp pozisyonlar bulmayı denedi. Bu tür maçlarda iki farktan geriye dönebilmek her zaman kolay değil.