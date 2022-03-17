Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas SABAH Spor’a konuştu! Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu...

Riva'da kamp dönemleri için nasıl bir antrenman planlaması yapıyorsunuz?

Tolunay: Şöyle hazırlanıyoruz. Özellikle son oynadığımız maçtaki eksiklerimiz, rakiple ilgili yaptığımız analizlerin neticesinde bir oyun planı ve maç planı ortaya çıkarıyoruz. Özellikle oynayacağımız İskoçya maçıyla ilgili konuşacak olursak, pres ve geçiş konularına ağırlık verdik. Çünkü ikinci topları uzun atıyorlar. Uzun paslarla oynuyorlar. Tipik bir Ada futbolu. Dönen topları nasıl alır ve geçişi nasıl başlatırız gibi konuların üzerinde çalışıyoruz. Bu 4 güne sığdırabileceğimiz konu başlıklarımız. Çok fazla detaylarımız var ama genel prensiplerimiz olarak böyle çalışıyoruz. Genelde bizim antrenmanlarımız interval seviyesinde.

U17 ve U19 takımlarımız Avrupa Şampiyonası öncesi nasıl hazırlanıyor?

Şampiyona öncesinde U17 takımında sorun olmuyor, toplayabiliyoruz oyuncularımızı. Ama U19 ve U21 takımlarımız milli takımlar takviminde, sağ olsun bazı kulüplerimiz daha öncesinde toplanmamaız için yardımcı oluyor. İddialıyız, Avrupa Şampiyonası'na iki takımımızı da götürmek için çok büyük bir emeğimiz var. Bu emek 3-4 yıllık. Tarihinde ilk kez iki takımı da Avrupa Şampiyonası'na götürmek istiyoruz. Oyuncularıma hep bunu söylüyorum. İki tavşanı aynı anda yakalayamazsınız. Yani bu işin bir takım gereklilikleri var. İyi uyku, doğru beslenme... Biz bu konularda da oyunculara gidilecek yol haritası ile ilgili sunumlar yapıyoruz. Nasıl 50-60 maç sakatlanmadan oynayabilir? Birçok örnekler vererek oyuncuları eğitmeye çalışıyoruz.