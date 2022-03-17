Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas SABAH Spor’a konuştu! Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu...

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve genç milli takımlar sorumlusu Tolunay Kafkas SABAH Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. Riva Milli Takım Tesisleri'nde Ömer Faruk Özcan'ın sorularını yanıtlayan Kafkas, kamp programları, milli takımın eksik mevkileri, Fenerbahçe'de yıldızı parlayan Arda Güler, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ve Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki tur şansına dair birçok konuyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Tolunay Kafkas'ın tüm açıklamaları...
Riva'da kamp dönemleri için nasıl bir antrenman planlaması yapıyorsunuz?
Tolunay: Şöyle hazırlanıyoruz. Özellikle son oynadığımız maçtaki eksiklerimiz, rakiple ilgili yaptığımız analizlerin neticesinde bir oyun planı ve maç planı ortaya çıkarıyoruz. Özellikle oynayacağımız İskoçya maçıyla ilgili konuşacak olursak, pres ve geçiş konularına ağırlık verdik. Çünkü ikinci topları uzun atıyorlar. Uzun paslarla oynuyorlar. Tipik bir Ada futbolu. Dönen topları nasıl alır ve geçişi nasıl başlatırız gibi konuların üzerinde çalışıyoruz. Bu 4 güne sığdırabileceğimiz konu başlıklarımız. Çok fazla detaylarımız var ama genel prensiplerimiz olarak böyle çalışıyoruz. Genelde bizim antrenmanlarımız interval seviyesinde.
U17 ve U19 takımlarımız Avrupa Şampiyonası öncesi nasıl hazırlanıyor?
Şampiyona öncesinde U17 takımında sorun olmuyor, toplayabiliyoruz oyuncularımızı. Ama U19 ve U21 takımlarımız milli takımlar takviminde, sağ olsun bazı kulüplerimiz daha öncesinde toplanmamaız için yardımcı oluyor. İddialıyız, Avrupa Şampiyonası'na iki takımımızı da götürmek için çok büyük bir emeğimiz var. Bu emek 3-4 yıllık. Tarihinde ilk kez iki takımı da Avrupa Şampiyonası'na götürmek istiyoruz. Oyuncularıma hep bunu söylüyorum. İki tavşanı aynı anda yakalayamazsınız. Yani bu işin bir takım gereklilikleri var. İyi uyku, doğru beslenme... Biz bu konularda da oyunculara gidilecek yol haritası ile ilgili sunumlar yapıyoruz. Nasıl 50-60 maç sakatlanmadan oynayabilir? Birçok örnekler vererek oyuncuları eğitmeye çalışıyoruz.
A Milli Takım'a birçok oyuncu gönderdiniz. Bu süreçte A Milli Takım ile koordinasyonu nasıl yürütüyorsunuz?
Hem eskide olduğu gibi hem de şimdide olduğu gibi iç içe geçmiş 2 grup. Ümit Milli Takımı önemli bir yerdir. Bir basamaktır, bu isimler de A Milli Takım'da forma giymeye hazır olan oyunculardır. Ekibimizle en büyük gurur kaynağımız, birçok oyuncumuzu A Milli Takım'a vermiş olmak. Bence birinci görevimiz, A Milli Takım'a oyuncu verebilmek ve oyuncuları yukarılara taşımak. Ümit Milli Takım'ı ne kadar güçlü olursa, A Milli Takım'da o kadar güçlü olur. Fakat maalesef iki konu çok kritik. Antrenör eğitimi ve genç oyuncu gelişmi Türkiye'de çok az değer verilen bir konu. Elit iyi antrenörleriniz olmazsa, bu çocukların da gelecekleri o kadar doğaçlama olur.
A Milli Takım'a bu oyuncuları alabilirsiniz önerileriniz oluyor mu?
Biz iyi bir diyalog içerisindeyiz A Milli Takım'la. Başımızda Hamit bey var. Biz şunu yapıyoruz sadece, almak istiyorlarsa tabii ki alsınlar. Diğer konularla çok ilgilenmiyorum. Varsa ihtiyaç, A Milli Takım'a çıksın oyuncu. Zaten bizim istediğimiz de bu hangi oyuncu olursa olsun. O artık A Milli Takım'ın oyuncusu olmuş oluyor biz de görevimizi tamamlamış oluyoruz.
Fenerbahçe'de forma giyen ve şu sıralar yıldızlaşan Arda Güler, A Milli Takım'a yükselir mi?
A Milli Takım'ı ben bilemem. Onu hoca ve ekibi bilir. Ama biz zaten biliyorsunuz bu isimler hepsi bizim oyuncular. Arda da bizim gözbebeklerimizden birisi. Ben Arda'ya şöyle bir parantez açmak istiyorum; sadece oyunculuğu değil, kişiliği, davranış biçimi onu zaten çok büyük oyuncu yapıcak. Eğer, hoca gerekli görürse alır oynatır. Ben bu işin küçüktür, büyüktür bunlara takılmam. Oyuncunun iyisi olur, kötüsü olur. Eğer hocası gerekli görürse alır oynatır, biz de bununla gurur duyarız. Umarım hem kulübüne hem de milli takımlarımıza çok büyük işler yapacağına inandığımız potansiyelli bir oyuncumuz.
Göz önünde dışında sizin taramanıza takılan, medyanın kaçırdığı yetenekler var mı?
Var, altyapılarda bu işlere çok çalışıyoruz imkanlarımızın ölçüsünde. Birçok oyuncu da gelecek, çok isim vermek istemiyorum. Zaten sürdürebilir bir yapı kurmak için bu tip oyuncuların sürekli ortaya çıkması lazım. Söylüyorum, bu iş doğaçlama değil bir plan, emek, gayret, çaba ve akıl... Biraz önce de söyledim, genç oyuncu gelişimi bu işte çok önemli. Kulüplerin genç oyuncu gelişim merkezleri kurması ve bunlara yatırım yapması lazım. Çünkü dünya futbolu artık çok atletik oyuncular üzerine kurulmaya başlandı.
Çok önemli iki ülke ile oynadık. Belçika ve Danimarka... Bizim çok üstümüzdeler. Bunun için oyuncularımız fiziksel olarak maalesef bu oyuncuların gerisinde kalıyor. Bizim oyuncularımız daha kısa, daha teknik ama onlara göre daha yavaşlar. Bunlar göz önünde bulundurularak bir oyuncu modeli üretmemiz lazım. Mesela Xavi gibi, Iniesta gibi oyuncular çıkarmamız lazım. Daha hızlı düşünen, daha fazla pas yollarını kapatan ve daha hızlı düşünen oyuncular üretmek lazım. Ben küçük bir pencere açıyorum, bunu büyütmek lazım. Onun için ciddi adımlar atılması lazım.
Milli Takıma çağrılacak isimleri nasıl analiz ediyorsunuz?
Oyuncuların zaten maçlarını izliyoruz, sürekli irbatta kalıyoruz. Ben arıyorum, hocalarımız arıyor. Performanslarına göre davet ediyoruz.
Milli Takımda en çok eksiklik yaşadığımız mevkii hangisi sizce?
Şu anda sol bek bölgesinde sıkıntı var A Milli Takım da dahil. Daha sonra forvette Burak Yılmaz'dan sonra oyuncularımız var. Genelde dünya futbolunun aradığı santrfor mevkisi özel bir mevkii. Şu anda bu iki mevkii ön plana çıkıyor.
Oyunculara profesyonel anlamda psikolojik danışmanlık veriliyor mu?
Almanya'ya gidecek oyunculara, ligin yapısı, nasıl oynuyor, antrenmanları nasıl oluyor gibi hizmetler sağlıyoruz gitmeden önce. Hizmet kelimesini bilerek kullanıyorum. Artık teknik direktör tanımı "modern bir köle" gibi. Yani antrenör, öğretecek ve iyi bir hizmet sunacak ki oyuncu gelişsin. Mentör işine gelince de, ben çok inanıyorum. İşin bir de psikoloji yanı var. O yüzden ayrı bir birimin olmasından yanayım. Çok küçük yaşta oyuncularla ilgilenen mentörlerden bahsediyorum. Herkesin yapabileceği bir iş değil.
Bazı görüşler Ümit Millilerin A Takım'a oyuncu yetiştirmeli diyor, bazı görüşler turnuva ve başarı kazanmalı diyor. Sizin öncelikli hedefiniz nedir?
Ümit Milli Takım tarihine bakarsanız bir kez gitmiş şampiyonaya. Şampiyonaya katılmak bile mücize... Türkiye'de 17-21 yaş arası oyuncular maalesef gelişmiyorlar. Bu da kulüplerden ve bakış açısından kaynaklanıyor. Biz oyundan çok başka şeylerle ilgileniyoruz. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlaşılır diye söylemiyorum. Ben burda tamamen Türk futbolunda iyi olması için dikkate alınması gereken şeyler söylüyorum. Ama öncelikli hedefimiz A Milli Takım'a oyuncu vermek ve bunu da başardık.
Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki tur şansını nasıl görüyorsunuz?
Ben olaya kendi ülkemin takımı diye bakıyorum. Hangi takımımız olursa olsun bir üst tura çıkmasını isterim. Türkiye her şeyin altından kalkabilir yeter ki doğru organize olalım ve çalışkan, dürüst, namuslu insanları bir yere getirelim.
KEREM AKTÜRKOĞLU GERÇEĞİ
Kerem'i o dönem ben Samsun'a davet etmiştim ama orada oynatamadık. Çok önemli bir oyuncu. Çok beyefendi, sevdiğimiz, gurur duyduğumuz bir oyuncu. Galatasaray'a da büyük hizmetler veriyor. Umarım hem Galatasaray hem de A Milli Takım'a çok büyük hizmetler verir.