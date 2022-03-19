Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-2 mağlup ettiği maçta parlayarak kariyerinin ilk golünü atarak Fenerbahçe'nin ligde gol atan en genç futbolcusu olmayı başarmıştı.
Özellikle de Almanya'dan scoutların Arda Güler'i izlediği bilgilerinin ortaya çıkmasından sonra genç oyuncu şimdiden transferin gözdesi olacağını belli etti.
Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, SABAH Spor'a verdiği özel röportajda Arda Güler'in geleceği hakkında da açıklamalarda bulundu. Fakat açıklanan Ümit Milli Takım aday kadrosunda Arda Güler ve Emirhan İlkhan yer almadı.
İşte Tolunay Kafkas'ın o açıklamaları:
Ömer Faruk Beyaz, Ümit Milli Takım oyuncusuydu biz onu U19'a indirdik. Özellikle Arda Güler'i de U17 takımında oynatıp iki takımı da Avrupa Şampiyonası'na götürmek istiyoruz.
Ümit Milli Takım kadrosuna Arda Güler neden alınmadı! Tolunay Kafkas SABAH Spor'a böyle açıklamıştı
Ama tabi başka bir şey olursa, Arda ve Emirhan için de başka kapılar da her zaman açık.
2003-2005 grubumuza gerçekten çok büyük emekler sarf ettik 4 yıl boyunca. İki takımı da Avrupa Şampiyonası'na götürmek istiyoruz, umarım başarırız.
Bu oyuncular bunu yapacak hocalarıyla birlikte. Çok umutluyuz, heyecanlıyız...
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 19 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de Le Meridien Otel'de toplanacak.
Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki ay-yıldızlıların aday kadrosuna şu isimler davet edildi:
Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı (Beşiktaş), Berke Özer (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Stade Rennais), Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Furkan Bayır, Umut Güneş, Oğuz Aydın, Erencan Yardımcı (Aytemiz Alanyaspor), Emir Han Topçu, Cemali Sertel (Çaykur Rizespor), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Muhammed Gümüşkaya (GZT Giresunspor), Mirza Cihan (Gaziantep FK), Hakan Yeşil (1461 Trabzon), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Enis Destan (Trabzonspor ), Ali Akman (Nec Nijmegen), Tiago Süer Barbaros Çukur (Watford).