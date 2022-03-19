Ümit Milli Takım kadrosuna Arda Güler neden alınmadı? Tolunay Kafkas SABAH Spor’a böyle açıklamıştı

Ama tabi başka bir şey olursa, Arda ve Emirhan için de başka kapılar da her zaman açık.

2003-2005 grubumuza gerçekten çok büyük emekler sarf ettik 4 yıl boyunca. İki takımı da Avrupa Şampiyonası'na götürmek istiyoruz, umarım başarırız.

Bu oyuncular bunu yapacak hocalarıyla birlikte. Çok umutluyuz, heyecanlıyız...