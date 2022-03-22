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Giriş Tarihi: 22.3.2022 15:05 Son Güncelleme: 22.3.2022 15:52

Son dakika: Milli maç öncesi Portekiz'de sakatlık ve korona şoku! Dias, Renato ve Cancelo...

Son dakika: Milli maç öncesi Portekiz’de sakatlık ve korona şoku! Dias, Renato ve Cancelo...

2022 Dünya Kupası öncesi play-off heyecanı devam ediyor. A Milli Takım, perşembe günü zorlu Portekiz sınavına çıkacak. Maç öncesi Portekiz'deki sakat ve cezalı olan yıldızlar can sıkıyor. Portekiz'de 6 yıldız oyuncu kadroda olmayacak. İşte Türkiye-Portekiz maçının kadroları ve son dakika gelişmeleri...

2022 Dünya Kupası yolunda Portekiz ile play-off mücadelesi verecek olan A Milli Takımı'mız dün itibariyle Portekiz'e vardı. Zorlu maç öncesi iki ülkenin de aday kadrosu açıklandı.

Yıldızlarıyla dikkat çeken Portekiz'de önemli isimler kadroda yer almazken, bir de koronavirüs şoku yaşandı. Türkiye karşısında bazı yıldızlarından yoksun olacak olan Portekiz'de yeni isimler kadroya alındı.

RONALDO'NUN SON TURNUVASI OLACAK

Portekiz'in play-offları kazanması durumunda Ronaldo'nun da son turnuvası olduğu iddia ediliyor. Fakat Ronaldo'nun kariyerinin belki de son turnuvası olacak 2022 Dünya Kupası'na gitmeme ihtimali de var.

Portekiz formasıyla gruplarda en fazla golü atan oyuncu olan Cristiano Ronaldo'nun bu maça konsantre olduğu biliniyor. Fakat bazı eksikler takımda değişikliklere sebep oldu.

CANCELO VE RENATO SANCHES FORMA GİYEMEYECEK

Portekiz'de cezalı oldukları için Joao Cancelo ve Renato Sanches forma giyemeyecek. Her iki oyuncu da Kasım ayında Sırbistan'a evlerinde 2-1 yenildikleri maçta sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Diğer yandan sakatlıkları bulunan Ruben Dias, Ruben Neves ve Nelson Semedo birkaç haftadır forma giyemeyecek.

KORONA ŞOKU

Portekiz'de sakatlar ve cezalılar can sıkarken bir şok da Pepe'den geldi. Deneyimli oyuncunun koronavirüs testinin pozistif çıktığı açıklandı. Renato Sanches'in ve Cancelo'nun ikinci play-off maçında oynaması bekleniyor fakat Türkiye engelini geçmeleri de kolay görünmüyor.

Kaleci: Anthony Lopes (sakat) (Olimpik Lyon), Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma)

Defans: Cedric Soares (Arsenal), Joao Cancelo (Kart cezalısı) (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting Lizbon), Jose Fonte (Lille), Pepe (koronavirüs) (Porto), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Orta saha: Danilo Pereira (PSG), Matheus Nunes (Sporting Lizbon), William Carvalho (Real Betis), Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers), Bruno Fernandes (Manchester United), Otavio Monteiro, Vitinha (Porto), Bernardo Silva (Manchester City)

Forvet: Joao Felix (Atletico Madrid), Andre Silva (Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Guedes (Valencia), Rafael Leao (Milan).

İLK RANDEVU 1955'TE

İlk olarak 12 Aralık 1955'te, İstanbul Mithat Paşa Stadı'nda hazırlık maçında karşı karşıya gelinen Portekiz'i Lefter Küçükandonyadis, Metin Oktay ve Nazmi Bilge'nin golleriyle 3-1 mağlup ederken iki takım daha sonra 1956 yılında sahaya çıktı ve mücadeleyi Portekiz 3-1 kazandı.


EUSEBİO TÜRKİYE'Yİ 3 GOLLE YIKTI

1966 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan mücadelede futbol efsanesi Eusebio, hat-trick yaptığı maçta Portekiz, Türkiye'yi 5-1 mağlup ederken millilerin tek golü ise Fevzi Zemzem'den geldi. Rövanş karşılaşmasında Portekiz Ankara 19 Mayıs Stadı'nda kırmızı beyazlıları 1-0'lık skorla geçti. Romanya ve Çekoslavakya'nın da olduğu grubu iki puanla son sırada tamamlayan Türkiye, Dünya Kupası'na gitmeyi başaramazken, Portekiz ise turnuvayı üçüncü tamamladı.



MİLLİLER, AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA GALBİYET ELDE EDEMEDİ

EURO 2000'de çeyrek finalde Portekiz'le eşleşen milliler 70 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta rakibine 2-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, büyük bir başarı elde ettiği EURO 2008'de grubun ilk maçında Portekiz'e 2-0 mağlup olurken ve yarı finalde Almanya'ya elendi.



57 YIL SONRA GELEN GALİBİYET

Hazırlık maçı kapsamında 2 Haziran 2012'de başkent Lizbon'da oynanan ve kaleci Volkan Demirel'in Ronaldo'nun penaltısını kurtardığı mücadelede kırmızı beyazlılar, Portekiz'i Umut Bulut (2) ve Pepe'nin kendi kalesine attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

DÜNYA KUPASI YOLUNDA RAKİP YİNE PORTEKİZ

FIFA Dünya Kupası Play-Off Yarı Final karşılaşmasında 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te Portekiz'e konuk olacak A Milli Futbol Takımı bu maçı kazanması halinde İtalya - Kuzey Makedonya karşılaşmasının galibiyle Dünya Kupası bileti için Konya'da kozlarını paylaşacak.

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Son dakika: Milli maç öncesi Portekiz'de sakatlık ve korona şoku! Dias, Renato ve Cancelo...
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