Son dakika: Milli maç öncesi Portekiz’de sakatlık ve korona şoku! Dias, Renato ve Cancelo...

CANCELO VE RENATO SANCHES FORMA GİYEMEYECEK

Portekiz'de cezalı oldukları için Joao Cancelo ve Renato Sanches forma giyemeyecek. Her iki oyuncu da Kasım ayında Sırbistan'a evlerinde 2-1 yenildikleri maçta sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Diğer yandan sakatlıkları bulunan Ruben Dias, Ruben Neves ve Nelson Semedo birkaç haftadır forma giyemeyecek.