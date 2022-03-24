Son dakika: Fenerbahçe’den flaş karar! Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de şok bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır.
Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Flaş gelişmeye konuşan A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, yıldız isimlerin neden kadro dışı bırakıldığına dair detayları aktardı.
NEDEN KADRO DIŞI KALDILAR?
"Mesut ve Ozan'ın da oynamadığı zaman verdikleri tepkiyle ilgili olarak kadro dışı kaldığı söyleniyor."
"Fenerbahçe-Konyaspor maçında Mesut Özil, 45. dakikada oyundan alınıyor. Ozan Tufan ise maçın son anında oyuna giriyor."
"Oyuncular bu kararlardan dolayı İsmail Kartal'a oldukça sert tepki gösteriyorlar."
"Bu işin öncesi de var. Mesut Özil'in daha önce yedek kaldığında eşyalarını alıp kadroya hiç girmeyeceğine dair tepkiler verdiği belirtildi."
"Mesut 45'te çıkarken tartışma esnasında hakarete varan ifadeler sarfettiği kaydediliyor. Bu sebeple iki oyuncu da kadro dışı bırakılıyor."
"Valencia'nın kadroda olmaması sakatlıktan dolayı değil. Özür dilemediği için oynamıyor."
Mesut Özil, Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak ilk yarının sonunda oyundan alınmıştı. Fenerbahçe ile 37 maça çıkan Mesut Özil, 9 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
182 maçta forma giyen Ozan Tufan ise 21 gol ve 14 asistle oynadı.
Fenerbahçe'den flaş karar! Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı! Mesut Özil ve Ozan Tufan neden kadro dışı kaldı?