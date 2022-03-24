Son dakika: Fenerbahçe’den flaş karar! Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı

"Valencia'nın kadroda olmaması sakatlıktan dolayı değil. Özür dilemediği için oynamıyor."





Mesut Özil, Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak ilk yarının sonunda oyundan alınmıştı. Fenerbahçe ile 37 maça çıkan Mesut Özil, 9 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.



