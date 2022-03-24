Fenerbahçe'den flaş karar! Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı! Mesut Özil ve Ozan Tufan neden kadro dışı kaldı?
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de şok bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı. Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, yıldız isimlerin kadro dışı kalmalarının nedeni de ortaya çıktı.