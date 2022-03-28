FENERBAHÇE'DEKİ ŞAMPİYONLUK HİKAYESİ

Fenerbahçe'ye geldiğimde çok iyi bir takım vardı. Bu takımın dayanıklı oyuncusu var. Bu takımın kavga edebilecek oyuncusu var. Bu takımın teknik olabilecek oyuncusu var. Bu takımda strateji belirleyip o stratejiyi sahada uygulayacak deneyimde sürekliliği sağlayacak oyuncusu var. Çok büyük bir taraftar kitlesi var. Yaşadığı 3 Temmuz sürecinin arkasından acıları var. Bu acılarını hafifletecek iddialı durmak ve şampiyon olmak var. O maçtan sonra şöyle bir hikaye var. Sayın başkanımız Aziz Yıldırım mahkemelerle uğraşıyordu ve çok yoğun bir program vardı. Bu maç sonrasında kulüpte bir toplantı yapıldı. Kritik yer şuydu. Sayın Aziz Yıldırım'ın söylediği bir söz var. Bu takım böyle şampiyon olamaz. Bu takımda hoca var, futbolcular var. Hoca ne diyorsa o olacak. Bu takımda ben olmam, hoca olur. Hepiniz ayağınız denk alın ve hoca ne diyorsa onu yapın. Oradaki duruşu desteklemesi ve bizim gerekli olan tavır ve davranışı takımın üzerinde kurup, takımdan istediklerimizi net bir şekilde söylememiz ve oyuncularımızın buna karşılık vermeleri bu takımın çok rahatlıkla şampiyon olmasına yetti zaten. Bazı oyuncularımızdan istediklerimizi alabilmek için oynatmadık, özel çalıştırdık ve takım oldular. O sürecin sonunda da şampiyonluk yaşadık.