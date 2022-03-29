Soru: Türkiye'ye gelmen yönünde istekler var taraftarlar tarafından, burada çalışmayı düşündün mü?

Cindy: Daha önce Türkiye'ye gelmek istediğimi mesaj atan taraftarlara da söyledim. Ziyarete gelmeyi çok istiyorum ama daha önce Türkiye'de çalışmayı çok düşünmedim. Ama o kadar çok istek oldu ki Türkiye'de bir medya kuruluşunda çalışmamla ilgili. Şimdi şimdi düşünmeye başladım ama bu birkaç yıl içerisinde şekillenecek bir süreç olucak.