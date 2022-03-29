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Giriş Tarihi: 29.3.2022 11:41 Son Güncelleme: 29.3.2022 11:53

İtalyan spor spikeri Cindy Marina SABAH Spor'a açıkladı! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
İtalyan spor spikeri Cindy Marina SABAH Spor’a açıkladı! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının büyük ilgi duyduğu ve  kendi kulüp televizyonlarında çalışması için sosyal medyadan paylaşım yapmaya başladığı İtalyan spor spikeri Cindy Marina SABAH Spor'dan Ömer Faruk Özcan'ın sorularını yanıtladı. Türkiye ve Süper Lig ile ilgili güzel ifadeler kullanan Cindy, Fenerbahçe mi Galatasaray mı sorusuna da ilginç bir yanıt verdi. Ayrıca Cindy, gelecek bir teklife ne yanıt vereceğini de açıkladı. İşte tüm açıklamalar...

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının büyük ilgi duyduğu ve kendi kulüp televizyonlarında çalışması için sosyal medyadan paylaşım yapmaya başladığı İtalyan spor spikeri Cindy Marina SABAH Spor'dan Ömer Faruk Özcan'ın sorularını yanıtladı.

Soru: Türkiye'de taraftarlar sana büyük ilgi gösteriyor. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarından... Bu sana nasıl hissettiriyor?

Cindy: Gerçekten özellikle sosyal medya sayesinde artık iletişim çok kuvvetlendi ve özellikle bu camia ve dünya daha küçük ve kompakt bir hale geldi. Türk taraftarlarının ilgisinden son derece memnunum. Uzun süredir Türkiye'yi ziyaret etmek istiyorum. Taraftarların bu ilgisi Türkiye'ye gelmek için önemli bir neden daha verdi bana.

İtalyan spor spikeri Cindy Marina SABAH Spor'a açıkladı! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Soru: Türkiye'yi Lig'ini yakından takip ediyor musun?

Cindy: Taraftarlar benimle iletişime geçmeden önce Türkiye Ligi'ni yakından takip etmiyordum ama özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarının ilgisinden sonra merak etmeye başladım. Yakın zamanda da canlı bir maçı izlemek için de gelmek istiyorum.

Soru: Tanıdığın Türk oyuncular var mı?

Cindiy: Özellikle Hakan Çalhanoğlu ve Caner Erkin ile ilgili yakından bilgiye sahibim.

Soru: Türkiye'ye gelmen yönünde istekler var taraftarlar tarafından, burada çalışmayı düşündün mü?

Cindy: Daha önce Türkiye'ye gelmek istediğimi mesaj atan taraftarlara da söyledim. Ziyarete gelmeyi çok istiyorum ama daha önce Türkiye'de çalışmayı çok düşünmedim. Ama o kadar çok istek oldu ki Türkiye'de bir medya kuruluşunda çalışmamla ilgili. Şimdi şimdi düşünmeye başladım ama bu birkaç yıl içerisinde şekillenecek bir süreç olucak.

Soru: Galatasaray'da mı Fenerbahçe'de mi çalışmak istersin?

Cindy: Her iki tarafı da ziyaret etmek ve daha yakından takip etmek isterim ama buna kesin bir yanıt veremem. İlk olarak Fenerbahçe taraftarları benimle iletişime geçtiği için oraya daha yakın hissediyorum. Hiçbir maçı canlı izlemedim için iki takım hakkında da çok bilgi sahibi değilim. Ama ilk olarak bana Fenerbahçe taraftarları ulaştığı için tabii ki biraz daha güzel hisler besliyorum. (Gülerek)

Soru: İtalya'da hangi takımı destekliyorsun?

Cindy: Bu sektörde İtalya'da da Türkiye'deki gibi fanatik taraftarlar olduğu için bu görüşümü hiçbir zaman duyurmadım. Çünkü daha önce Inter'e destek mesajı paylaştığımda Milan taraftarlarından tepki çektim. Bununla ilgili net bir cevap vermenin doğru olduğu düşünmüyorum. Daha önce Milan taraftarı bir ailede büyüdüm ve İtalya'ya geldikten sonra da Milan için çalışmaya başladım. Kalbimde Milan özel bir yere sahip.

Soru: Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif gelirse kabul eder misin?

Cindy: Şu an 2 yıl devam eden bir iş sözleşmem olduğu için bunu gerçekleştiremem. Ama bu süreçte herhangi bir gezi bir davet alırsam, seve seve gelirim.

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İtalyan spor spikeri Cindy Marina SABAH Spor'a açıkladı! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?
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