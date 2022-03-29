İtalyan spor spikeri Cindy Marina SABAH Spor'a açıkladı! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?
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Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının büyük ilgi duyduğu ve kendi kulüp televizyonlarında çalışması için sosyal medyadan paylaşım yapmaya başladığı İtalyan spor spikeri Cindy Marina SABAH Spor'dan Ömer Faruk Özcan'ın sorularını yanıtladı. Türkiye ve Süper Lig ile ilgili güzel ifadeler kullanan Cindy, Fenerbahçe mi Galatasaray mı sorusuna da ilginç bir yanıt verdi. Ayrıca Cindy, gelecek bir teklife ne yanıt vereceğini de açıkladı. İşte tüm açıklamalar...