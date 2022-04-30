Son dakika haberleri: Trabzonspor’un tarihi zaferi için geri sayım! İşte şampiyonluk maçının muhtemel 11’i…

Son dakika haberleri… Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala Trabzonspor 76 puanla ilk sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 49 puanla 40. sırada bulunuyor.
MUHTEMEL 11'İ BELLİ OLDU
TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Ahmetcan, Denswil, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, Cornelius
SAHASINDA 415 GÜNDÜR YENİLMİYOR
Trabzonspor, iç sahada başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 415 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.
Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 17 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı.
Trabzonspor, böylece sahasındaki son 23 karşılaşmada 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi. Bordo-mavililer, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.