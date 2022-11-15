Son dakika haberleri: Bruno Fernandes’ten Ronaldo’ya şok tepki! Neye uğradığını şaşırdı...

Manchester United'da forma giyen ve son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, verdiği röportajların ardından Dünya Kupası için Portekiz Milli Takımı kampının yolunu tuttu.

Kampta Manchester United'dan takım arkadaşı olan Bruno Fernandes ile buluşan Ronaldo, soyunma odasına gelen Fernandes'e elini uzattı ancak 28 yaşındaki oyuncunun soğuk tavrı karşısında şaşkına döndü.

ELİ BİR SÜRE HAVADA KALDI

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yayınlanan görüntülerde, Ronaldo'nun yanından geçen Bruno Fernandes, takım arkadaşına ilk anda selam vermedi. Bruno Fernandes'e elini uzatan ve eli bir süre havada kalan Ronaldo'nun surat ifadesindeki şaşkınlık gözlerden kaçmadı.

Fernandes'in Ronaldo'ya sergilediği soğuk ve ilgisiz tavır, Ronaldo'nun kulüp ve hocası hakkında yaptığı açıklamalara tepki olarak yorumlandı.

Bruno Fernandes, Ronaldo'yu görmezden geldi! | Video

"RONALDO SAYGISIZLIK YAPIYOR"

İngiliz medyası, Ronaldo'nun yaptığı açıklamaların takımdaki oyuncular arasında huzursuzluk yarattığını söylerken, Bruno Fernandes'in takım arkadaşına tepkisi bu iddiayı kuvvetlendirdi. Manchester United oyuncuları, Ronaldo'nun Erik ten Hag ve kulübe saygısızlık yaptığı görüşünde birleşti.