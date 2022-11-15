Video Spor Bruno Fernandes, Ronaldo'yu görmezden geldi! | Video
Bruno Fernandes, Ronaldo'yu görmezden geldi! | Video

Bruno Fernandes, Ronaldo'yu görmezden geldi! | Video

15.11.2022 | 15:18

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Bruno Fernandes'in Portekiz Milli Takımı kampında kaptan Ronaldo'ya karşı davranışı sosyal medyayı salladı. Ortaya çıkan görüntü Fernandes'in, verdiği olaylı röportajın ardından Ronaldo'ya tavır aldığı şeklinde yorumlandı.

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