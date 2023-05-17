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Giriş Tarihi: 17.5.2023 11:50 Son Güncelleme: 17.5.2023 16:06

Bakan Kasapoğlu’ndan Hakan Çalhanoğlu’na tebrik telefonu!

DHA
Bakan Kasapoğlu’ndan Hakan Çalhanoğlu’na tebrik telefonu!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, Milan'ı eleyerek 10 Haziran’da İstanbul’da oynanacak finale yükselen Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nu telefonla görüntülü arayarak kutladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelen iki İtalyan takımından Inter, Milan'ı 1-0 yenerek İstanbul'da oynanacak finale yükseldi.

Bakan Kasapoğlu'ndan Hakan Çalhanoğlu'na tebrik telefonu | Video

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile telefonda görüntülü konuştu.
Hakan Çalhanoğlu'nu tebrik eden Bakan Kasapoğlu, "İstanbul'daki finalde seni gururla izleyeceğiz. İnşallah güzel bir final olur ve sen de iyi bir performans ortaya koyarsın. Seni sevgiyle kucaklıyorum" dedi.

Hakan Çalhanoğlu da kendisine verdiği destekten dolayı Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ederek, İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nden güzel bir sonuçla ayrılmayı hedeflediğini söyledi.

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Bakan Kasapoğlu’ndan Hakan Çalhanoğlu’na tebrik telefonu!
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