Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?

A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, Fenerbahçe'nin Süper Kupa ile ilgili yaptığı paylaşıma açıklık getirdi. Ender Bilgin, yanlış anlaşılan paylaşım için şunları söyledi:

"Açıklamada, Fenerbahçe, Süper Kupa'da yaşanan süreci anlatıyor bu süreçte kendilerinin hedef gösterildiğini öne sürerek CİMER'e başvuru yaptıklarını ve CİMER tarafından verilen yanıtı paylaşmıştır."

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"CİMER de bu konuyla ilgili sizin başvuru yapılması gereken yerin TFF olduğunu belirtiyor. Süper Kupa'nın de 1-2 ay içerisinde oynanması bekleniyor. Bu tarihi açıklayacak tek kaynak ve kurum TFF'dir. Süper Kupa zaten ATV'de yayınlanacak. Bu işin sorumlusu TFF'dir ve açıklamayı da TFF yapacaktır."