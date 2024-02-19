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Giriş Tarihi: 19.2.2024 12:49 Son Güncelleme: 19.2.2024 13:11

Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?

Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?

A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, Fenerbahçe’nin Süper Kupa ile ilgili yaptığı paylaşıma açıklık getirdi ve Süper Kupa Finali'nin iptalinin söz konusu olmadığını ifade etti.

A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, Fenerbahçe'nin Süper Kupa ile ilgili yaptığı paylaşıma açıklık getirdi. Ender Bilgin, yanlış anlaşılan paylaşım için şunları söyledi:

"Açıklamada, Fenerbahçe, Süper Kupa'da yaşanan süreci anlatıyor bu süreçte kendilerinin hedef gösterildiğini öne sürerek CİMER'e başvuru yaptıklarını ve CİMER tarafından verilen yanıtı paylaşmıştır."

Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak? | Video

"CİMER de bu konuyla ilgili sizin başvuru yapılması gereken yerin TFF olduğunu belirtiyor. Süper Kupa'nın de 1-2 ay içerisinde oynanması bekleniyor. Bu tarihi açıklayacak tek kaynak ve kurum TFF'dir. Süper Kupa zaten ATV'de yayınlanacak. Bu işin sorumlusu TFF'dir ve açıklamayı da TFF yapacaktır."

SÜPER KUPA İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİ

29 Aralık 2023 tarihinde Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, katılımcı takımlar ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında verilen ortak mutabakat neticesinde iptal edilmişti. Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelendiği açıklanmıştı.

TFF, 3 NİSAN TARİHİNİ DÜŞÜNÜYOR

SABAH Spor'dan Mehmet Özcan'ın haberine göre; TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa finalini 3 Nisan tarihinde Şanlıurfa'da oynatmayı düşünüyor.

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Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?
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