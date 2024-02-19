Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak? | Video

A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, Fenerbahçe’nin Süper Kupa ile ilgili yaptığı paylaşıma açıklık getirerek, Süper Kupa Finali'nin iptalinin söz konusu olmadığını ifade etti.