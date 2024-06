Mehmet Topal, SABAH Spor’a konuştu: EURO 2024’te finale gidebiliriz, kardeşlerime güveniyorum

- Kale direğinin tozunu alan golleriniz ve bir o kadar güzellikteki asistleriniz hâlâ akıllarda. Avrupa Şampiyonası başladı. Bizim Çocuklar da sahaya çıkmak için gün sayıyor. Siz de o formayı giymiş bir isim olarak nasıl bir turnuva bekliyorsunuz? Türkiye'nin gruptaki şansını nasıl görüyorsunuz? Rakip rakip nasıl yorumlarsınız?

"Milli takımımızı ben de yakından takip edeceğim. Çok iyi bir jenerasyon yakaladığımıza inanıyorum. Turnuvada en iyi yerlere gelebilecek bir kadroya sahibiz. Yarı finallere, belki de neden olmasın finale kadar gidebiliriz. Ben futbolcu kardeşlerime güveniyorum. Ellerinden geleni yapıp bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Bu turnuvada her zaman yer almış, başarılar elde etmiş Portekiz ve Çekya ile zorlu mücadelelere gireceğimizi düşünüyorum ama her ikisine karşı da galibiyet, en azından 4 puan neden olmasın. Gürcistan da adına bakıp küçümsenmemeli. Sahaya çıktığınızda her maç 11'e 11. Mücadele etmediğiniz sürece rakibin adı ne olursa olsun kazanamazsınız."

- Ay-Yıldızlı forma ile en unutulmaz maçınızı sorsak hangisini söylersiniz?

"EURO 2008 başından sonuna benim için unutulmazdı. Son dakika galibiyetleri, sakatlıklara rağmen yarı finale gelmemiz, birlikteliğimiz muhteşemdi."

- Bir ağabey olarak milli takımdaki futbolculara bir mesajınız olur mu?

"Oyuncularımız orada olmanın keyfini yaşasınlar, böyle turnuvalar en güzel sahne. Organizasyon, tribünler, çok renkli ve güzel oluyor. Sahaya çıkıp ellerinden geleni yaptıkları sürece bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandıracaklarına inanıyorum. Onlara inancım tam. Kalpten başarılar diliyorum."