Mehmet Topal, SABAH Spor’a konuştu: EURO 2024’te finale gidebiliriz, kardeşlerime güveniyorum

- Kale direğinin tozunu alan golleriniz ve bir o kadar güzellikteki asistleriniz hâlâ akıllarda. Avrupa Şampiyonası başladı. Bizim Çocuklar da sahaya çıkmak için gün sayıyor. Siz de o formayı giymiş bir isim olarak nasıl bir turnuva bekliyorsunuz? Türkiye'nin gruptaki şansını nasıl görüyorsunuz? Rakip rakip nasıl yorumlarsınız?
"Milli takımımızı ben de yakından takip edeceğim. Çok iyi bir jenerasyon yakaladığımıza inanıyorum. Turnuvada en iyi yerlere gelebilecek bir kadroya sahibiz. Yarı finallere, belki de neden olmasın finale kadar gidebiliriz. Ben futbolcu kardeşlerime güveniyorum. Ellerinden geleni yapıp bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Bu turnuvada her zaman yer almış, başarılar elde etmiş Portekiz ve Çekya ile zorlu mücadelelere gireceğimizi düşünüyorum ama her ikisine karşı da galibiyet, en azından 4 puan neden olmasın. Gürcistan da adına bakıp küçümsenmemeli. Sahaya çıktığınızda her maç 11'e 11. Mücadele etmediğiniz sürece rakibin adı ne olursa olsun kazanamazsınız."
- Ay-Yıldızlı forma ile en unutulmaz maçınızı sorsak hangisini söylersiniz?
"EURO 2008 başından sonuna benim için unutulmazdı. Son dakika galibiyetleri, sakatlıklara rağmen yarı finale gelmemiz, birlikteliğimiz muhteşemdi."
- Bir ağabey olarak milli takımdaki futbolculara bir mesajınız olur mu?
"Oyuncularımız orada olmanın keyfini yaşasınlar, böyle turnuvalar en güzel sahne. Organizasyon, tribünler, çok renkli ve güzel oluyor. Sahaya çıkıp ellerinden geleni yaptıkları sürece bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandıracaklarına inanıyorum. Onlara inancım tam. Kalpten başarılar diliyorum."
"FUTBOLCULUĞUMU GEÇECEĞİM"
- Sizi saha kenarında antrenör olarak görmemişken birden bire Romanya'nın Petrolul takımına teknik direktör olarak imza attınız. Bu süreç nasıl gelişti?
"Türkiye'den de sağ olsunlar arayanlar olmuştu, bazı teklifler vardı. Ancak ben her zaman doğru zamanı ve doğru yeri beklemeyi tercih ettim. Antrenörlük kariyerimde varmak istediğim noktalara uygun bir başlangıç olacağını düşündüğüm, rahat çalışma ortamı bulabileceğime inandığım için böyle bir tercihte bulundum. Kulüp başkanı Cristian ile görüşmelerimizde de Petrolul'un vizyonunun benimle uyuştuğunu gördüm."
- Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadınız. Valencia'da ülkemizi temsil ettiniz. Milli formayı 81 kez giydiniz. Teknik direktör olarak hayalleriniz ne?
"Teknik direktör olarak hedefim futbolculuk kariyerimin ötesine geçmek. Daha büyük başarıları, daha mutlu günleri saha kenarında teknik direktör olarak yaşamak istiyorum. Tabii ki futbolun içinden gelmek, üst düzey futbol oynamış olmak önemli ama şu anda yepyeni bir sayfa açtım. Kendimi her gün geliştirerek, birlikte çalıştığım üst düzey hocalardan öğrendiklerimi birleştirip kendi fikirlerimi de katarak en iyi yerlere gelmeyi hedefliyorum. Bunun ilk adımı da Petrolul."
"PRO-LİSANS KADAR TECRÜBE DE DEĞERLİ"
- Hocam son dönemde pro-lisansı olmadan teknik direktörlük yapan isimlere eleştiri var. Siz bu süreci tamamladınız mı?
"Pro-lisans alma sürecine başladım. Yakın zamanda pro-lisans sahibi bir antrenör olacağım. Tabii ki büyük bir teknik direktör olma yolunda aldığınız eğitimler önemli. Ama futbolun içinde bu kadar sene üst düzey seviyelerde bulunmuş olmamızın da önemli olduğunu düşünüyorum. Kendimi hazır hissetmesem başlamazdım zaten. Pro-lisans sürecim tamamlanmamış olsa da, doğru zamanda, faydalı olabileceğime inandığım anda başlangıç yaptığıma inanıyorum."
"ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA"
- Türkleri yurt dışında başarılı olarak görmek bizleri gururlandırıyor. Sezon sonu sizinle Romanya Ligi şampiyonu bir hoca olarak da röportaj yapabilir miyiz?
"Hedefimiz 3 yıllık planda mutlaka şampiyonluk yaşamak. Çalıştığımız kulüp Romanya'nın en eski ikinci kulübü. Tarihinde lig ve kupa şampiyonlukları var. Ama yaklaşık 60 yıllık bir şampiyonluk hasreti söz konusu. Bu hasreti bitirip, bu şehre, taraftarlarımıza hak ettikleri mutluluğu yaşatmak istiyoruz. İlk sene hedefimiz şampiyonluk kovalayıp, ligde play-off'a ulaşıp gelecek sezon en azından Avrupa kupalarında boy göstermek. İkinci ve üçüncü sezonumuzda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmayı hedefliyoruz."
"UNAI EMERY'NİN YERİ BENDE AYRI"
- Pek çok teknik adamla çalıştınız? Hangisi sizi nasıl etkiledi. Mehmet Topal nasıl bir teknik adam olacak?
"Çalıştığım her hocadan çok şey öğrendim. Hep onlardan antrenörlük adına kendime bir şeyler katmaya çalıştım. Ancak Valencia'da birlikte çalıştığım, hem mutlu hem zorlu günleri omuz omuza yaşadığımız Unai Emery'nin bende yeri ayrı. Kendisiyle hâlâ görüşüyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Onun fikirlerinin ve futbola bakışının benim açımdan çok kıymetli ve faydalı olduğuna inanıyorum."
"SAHADA MİLLİYETİN HİÇ ÖNEMİ YOKTUR"
- Türkiye'den transfer etmeyi düşündüğünüz isimler var mı?
"Türkiye veya başka ülkeden diye bir fark yok. Bize faydalı olabilecek oyuncuları dünyanın her yerinden tarıyoruz. Eğer bize katkı yapabilecekse milliyetinin herhangi bir önemi yok."
- Teknik ekibinizde Türkiye'den isimler var mı?
"Cafer Oğuz Kaynar, İbrahim Kemal Menderes ve Yunanistanlı Pantelis Pantelopoulos benimle geldi. Petrolul kulübü bünyesinde de bize katkı yapacak antrenörlerimiz var. Romanya'dan asistan antrenör Florin Stinga, kondisyoner Laurentiu Marinescu ile kaleci antrenörü Catalin Grigore. Gücümüzü birleştirerek takımı en iyi yerlere getireceğimize inanıyoruz."
"OYUNCULARIN TEKNİK KAPASİTESİ YÜKSEK"
- Romanya, futbolda ekol ülkelerden biri. Aklıma da bir çırpıda Hagi, Popescu, Lucescu geliyor. Bu isimlerle de yolu kesişmiş biri olarak Romanya futboluna dair ilk izlenimler ne?
"Avrupa ve dünya futbolunda söz sahibi olmuş, birçok oyuncuyu yetiştirmiş bir ülke. Teknik kapasitesi yüksek oyuncular çıkarıyorlar. Potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu ben de geldiğim ilk günden bu yana görüyorum. Gerek futbola ilgi, gerek buradaki profesyonellerin çalışma şekli istediklerinizi yapmaya son derece uygun. Rumen oyuncuların teknik kapasitesinin de iyi olduğunu düşünüyorum. Tesislerin de üst düzey olduğunu söyleyebilirim."
"MOURINHO'YU RAHAT BIRAKSINLAR!"
- Mourinho gibi dünyaca ünlü bir hoca Süper Lig'e geldi. Eminim ki Romanya'dan Türkiye'yi de takip edeceksiniz. Siz de 29 Haziran'da hazırlık maçında rakip olarak Fenerbahçe'nin karşısına çıkacaksınız. Bu transfer gelecek sezon Süper Lig'i nasıl etkiler?
"Ülkemize böyle isimlerin gelmesi her zaman önemli. Rahat bırakılırsa, ülkemiz futbolunun kaotik ve bazen baskının abartıldığı, aceleci atmosferinden biraz uzak tutulabilirse, Türk futboluna çok katkı sağlayacağına inanıyorum. Böyle büyük hocaların gelmesinin Türk futbolunun imajına da çok büyük faydası olduğuna inanıyorum."
- Arda Turan hızlı bir girişle Eyüpspor'u Süper Lig'e taşıdı. Burak Yılmaz Kayserispor'u, Selçuk İnan Gaziantep'i kümede tuttu. Genç jenerasyon hocalar için yorumunuz nedir?
"Genç hocalarımızın futbola yeni bir vizyon getirdiğine inanıyorum. Kurslarda da birçok futbolculuk döneminden arkadaşımla beraberdik. Gelecek vadeden çok önemli ve çok büyük başarılara imza atacak antrenörlerimiz var. Yeni nesil antrenörlerin uzun zaman Türk futboluna katkı sağlayacağına ve başarılı olacağına inanıyorum. Heyecanlı, istekli, donanımlı bir şekilde bu yola hep beraber çıktık."
AİLE DESTEĞİ
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ta forma giyme başarısı gösteren, Valencia'da Türkiye'yi temsil eden, G.Saray, F.Bahçe, Başakşehir'le Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mehmet Topal'ı Petrolul'a imza atarken eşi Selda ve oğlu Mehmethan yalnız bırakmadı.
KAMP BOLU'DA, RAKİP FENERBAHÇE
Mehmet Topal'ın takımı Petrolul, 20 Haziran-30 Haziran tarihleri arasında Bolu'da hazırlık kampı yapacak. Çiçeği burnunda hoca, 29 Haziran'da Topuk Yaylası'nda Mourinho'nun Fenerbahçe'si ile hazırlık maçı oynayacak.