Son dakika Beşiktaş haberi: Rafa Silva’dan tarihi rekor

Beşiktaş Gabriel Paulista'nın ardından çok ses getiren bir transfere imza atarak Benfica forması giyen Rafa Silva'yı renklerine bağladı. Gelişi siyah-beyazlı futbolseverler tarafından büyük memnuniyetle karşılanan Portekizli yıldızın maliyeti ise kamuoyunu oldukça fazla meşgul etti. Kartal, 31 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 6 milyon Euro garanti ücret ve 10 milyon Euro imza parası ödeyecek. Toplam 28 milyon Euro'nun bir kısmını Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel karşılayacak.



ABOUBAKAR'I İKİYE KATLADI



Rafa Silva yıllık maaşlar baz alındığında kulüp tarihinin en fazla kazanan futbolcusu unvanını vatandaşı Pepe'den devraldı. 41 yaşında olmasına rağmen şu anda Portekiz Milli Takımı ile birlikte EURO 2024'te boy gösteren oyuncu, 2017 yılında Beşiktaş'a sezon başına 4.5 milyon Euro'dan 2 yıllık mukavele imzalamıştı. Öte yandan Rafa Silva, 6 milyon Euro'luk maaşıyla 3.1 milyon Euro ile mevcut takımın en fazla kazananı olan Vincent Aboubakar'ı ikiye katlamış oldu.



SAHADA HER ŞEYİMİ VERİRİM



Beşiktaş, Rafa Silva ile 3 yıllığına sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Düzenlenen imza töreninde ikinci başkan Hüseyin Yücel de hazır bulundu. 27 numaralı formayı giyecek tecrübeli isim "Bu stadyumda oynayacağım çok heyecanlıyım. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Oynadığımız her maçta sahada her şeyimi veririm" dedi.



KARA KARTAL BÜYÜK OYNUYOR



Beşiktaş, Rafa Silva ile birlikte transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlılar, hücuma önemli takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Sıradaki hedeflerin Angel Di Maria ve Lorenzo İnsigne olduğu iddia edildi. 36 yaşındaki Arjantinli yıldıza teklifini ileten ve beklemeye geçen Beşiktaş'ın, ABD MLS Ligi'nde Toronto forması giyen İnsigne için de devrede olduğu öğrenildi. 33 yaşındaki İtalyan oyuncunun, Toronto ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. İnsigne, MLS'de 12 maçta 4 gol, 3 asist üretti.