Antalyasporlu Samudio: Arda Güler sıra dışı kaliteye sahip

Antalyaspor'un Meksika ligi takımlarından Toluca'dan transfer ettiği 28 yaşındaki forvet oyuncusu Braian Samudio, ligde oynanan 4 maçta takımı adına 3 kez fileleri havalandırırken, Beşiktaş maçının 23'üncü saniyesinde attığı golle kırmızı beyazlıların lig tarihindeki en erken golünü kaydetti. Kariyerinde Brezilya, Meksika, Paraguay ve Türkiye'de forma giyen forvet oyuncu, Çaykur Rizespor forması altında 1'inci Lig'de gol krallığı yaşadı. Sezon başında Antalyaspor'a transfer olan Paraguaylı Samudio, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu kaydeden Braian Samudio, "Antalyaspor'a geldiğim için hislerim, düşüncelerim çok güzel. Süper Lig, güzel bir lig. Ben de bu oyun ritmine alışkınım. Bir süre sadece buradan ayrı kalmıştım. Şimdi yeniden bu ritme geri döndüğüm için çok mutluyum" dedi.

'BU TARZ İSTATİSTİKLER HER ZAMAN ÖNEMLİ'

Beşiktaş maçının 23'üncü saniyesinde attığı golle takımının lig tarihinde en erken golünü kaydeden Samudio, "Böyle bir maçta gol atabilmek harika bir his. Bu tarz istatistikler bir futbolcu için her zaman çok önemli. Bunun haricinde takıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Beşiktaş gibi zor bir deplasmanda, zor bir takıma karşı erken gol atabilmek ve takıma katkıda bulunabilmek çok önemli. Tabii ki arkadaşlarıma, takımıma yardımcı olduğum için de çok mutluyum" diye konuştu.

'ALEX'İN NASIL EFSANE BİR OYUNCU OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Antalyaspor Teknik direktörü Alex de Souza'nın futbolculuğunu herkesin bildiğini ifade eden Braian Samudio, Brezilyalı teknik adamın kendilerinden istediklerini yapmaya çalıştıklarını kaydetti. Samudio, "Alex hoca tabii ki Türkiye'de tanınan bir teknik direktör. Nasıl bir oyuncu olduğunu herkes biliyor. Bizler de biliyoruz. Nasıl bir efsane oyuncu olduğunu da biliyoruz. Kendisi ligi iyi tanıyan bir hoca. Ligde uzun süre oynamış. Oyunculardan tabii ki bazı istekleri oluyor. Bizler de onun istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Bizleri geliştirmeye çalışan, bizden istekleri olan ve bunları yapmaya çalıştığımız iyi bir hoca" şeklinde konuştu.

'GOL ATABİLMEK HER FUTBOLCU İÇİN ÖNEMLİ'

Takımının en skorer oyuncusu olmasıyla ilgili Samudio, "Aslında ben sayılara odaklanmıyorum. Tabii ki gol atabilmek her futbolcu için önemlidir. Benim için de önemli. Ben daha çok takıma katkıda bulunmayı hedefliyorum. Maç maç bakıyorum gelecekteki performansım olarak da. Bununla ilgili özel bir hedefim yok. Takımıma mümkün olabildiğince destek olabilmek, yardımcı olabilmek için çalışıyorum" dedi.

'ICARDİ, OSİMHEN, DZEKO, IMMOBİLE GİBİ OYUNCULARA KARŞI OYNAMAK MOTİVASYON KAYNAĞI'

Süper Lig'de Mauro Icardi, Victor Osimhen, Edin Dzeko, Ciro Immobile gibi forvetlerin olmasının kendileri için motivasyon kaynağı olduğuna vurgu yapan Samudio, "Mauro Icardi, Victor Osimhen, Edin Dzeko, Ciro Immobile gibi oyuncuların seviyesini herkes biliyor. Kaliteleri ortada olan oyuncular. Bu tarz oyuncular bizler için birer motivasyon kaynağı. Çünkü biz sahada onların seviyelerine çıkmaya çalışıyoruz. Onlara karşı oynamak kendimi geliştirmem için bir motivasyon kaynağı olabiliyor" şeklinde konuştu.

'MOURİNHO'NUN GELİŞİ TÜRKİYE'DEKİ LİGİN KALİTESİNİ ORTAYA KOYUYOR'

Ligdeki teknik direktör kalitesinin arttığını, bunun Türkiye liginin kalitesini gösterdiğine dikkati çeken Samudio, Mourinho'yu herkesin tanıdığını söyledi. Samudio, "Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda dünyadaki en iyi takımları çalıştırmış bir teknik direktör. Onun Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'deki ligin nasıl kaliteli olduğunu da ortaya koyuyor. Türkiye ligi rekabetçi bir lig" dedi.

'OKAN BURUK ÇALIŞTIĞIM HOCALAR ARASINDA EN FARKLI KİŞİ'

Daha önce Çaykur Rizespor'da beraber çalıştığı teknik direktörler Okan Buruk ve İsmail Kartal'dan övgü dolu sözlerle bahseden Samudio, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İsmail Kartal hoca ile çalıştım. Fenerbahçe'yi çalıştırdığından dolayı kaliteli ve tecrübeli bir hoca. Belki çok fazla ismi söylenmeyen, ismi geçmeyen bir hoca ama aslında çok fazla taktik çalıştıran, kalitesini göstermeye çalışan bir hoca. Okan Buruk ise çok farklı bir teknik direktör. Çalıştığım hocalar arasında belki en farklı kişi diyebilirim. Oyuncuları çok iyi analiz eden bir kişi. Oyuncuların ailelerine kadar düşünebilen, onlarla ilgilenen bir hoca. Gerçekten harika bir insan. Onunla çalıştığım süreçte çok güzel işler çıkardık ortaya. Beraber çok başarı kazanmıştık. Şu anda Türkiye'nin en iyi takımlarından Galatasaray'da çalışıyor."

'TÜRKİYE'DE TARAFTAR KALİTESİ ÇOK ÜST SEVİYELERDE'

Türkiye Ligi ile diğer ligleri ayıran konunun taraftar olduğunu dile getiren Braian Samudio, "Aslında Süper Lig'i belki de diğer liglerden en çok ayıran noktalardan biri taraftarlar. Türkiye'de taraftar kalitesi çok üst seviyelerde. Kendi sahamızda olsun ya da deplasmanlara gittiğimizde diğer takımların taraftarları çok güzel bir atmosfer ortaya çıkarıyor. Takımlarını 90 dakika boyunca destekliyorlar. Hepsini hayranlık izliyorum" diye konuştu.

'ARDA GÜLER SIRA DIŞI BİR KALİTEYE SAHİP'

İspanya devi Real Madrid'de forma giyen milli takımın genç yıldızı Arda Güler ve Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşan Samudio, "Arda Güler sıra dışı kaliteye sahip bir oyuncu. Zaten bu seviyedeki bir oyuncu, ancak Real Madrid'de oynayabilir. Real Madrid dünyanın en iyi takımlarından biri. Bu seviyede oynayabilmek için sıra dışı yeteneğinizin olması gerekiyor. Bu da Arda Güler'de var. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gitmesinin sebeplerinden biri, gerçekten süratli bir oyuncu. Çok kaliteli bir oyuncu. İzlanda maçında da kendisini izledik. Güzel bir performans ortaya koydu. Kendi takımımıza dönecek olursam, bizde de gerçekten yetenekli genç oyuncular var. Onların da Avrupa'da oynayabileceğini düşünüyorum. Ama öncelikle kendilerini Süper Lig'de kanıtlamaları gerekiyor" dedi.

'TARAFTARI ADANA DEMİRSPOR MAÇINA BEKLİYORUZ'

Ligde pazartesi günü sahalarında oynayacakları Adana Demirspor maçını kazanmak istediklerini belirten Samudio, "Adana Demirspor'a karşı çok zorlu bir karşılaşma oynayacağız. Kazanmak istediğimiz maçlardan biri. Aslında bizim için bir derbi, zor karşılaşma olacak. Taraftarların bizi desteklemelerini istiyorum. Çünkü bizim için ikinci bir güç konumundalar" dedi.

'ROQUE SANTA CRUZ ROL MODELİM'

Paraguay'ın yıldız oyuncuları Roque Santa Cruz ve Oscar Cardozo'nun kendisi için rol model olduğunu sözlerine ekleyen Braian Samudio, "Üst seviyede oyuncular. Yüksek seviyede oynamış, kaliteli oyuncular. Roque Santa Cruz'u rol model olarak söyleyebilirim. Hala oynamaya devam eden bir oyuncu" dedi.