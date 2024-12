Tarihi farkla adalı kazandı

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrasında görevi üstlenen ikinci başkan Hüseyin Yücel'in "Atanmış değil, seçilmiş başkan olmak istiyorum" diyerek fitilini ateşlediği olağanüstü kongre süreci dün Sinan Erden Spor Salonu'nda noktalandı. 13 bin 158 kişi ile rekor bir katılımın gerçekleştiği genel kuruldaDaha önce 3 kez adaylığını koyan ancak yönetime gelemeyen Adalı, 4.'de hedefine ulaştı. Adalı, kulübü mayısta yapılacak olağanüstü genel kurula taşıyacak.Sonuçların belli olmasının ardından kongre üyelerine seslenen Adalı, "Aldığımız görevin ve üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. İnşallahBiz önce bu büyük camiayı tekrar bir araya getireceğiz. Artık Beşiktaş'ımız için yeni bir dönem başlıyor. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. 2 gün sonra 40'ıncı yılımızı kutlayacağımız, en büyük destekçim eşime, Beşiktaş konusunda her zaman destekçim olan çocuklarıma teşekkür ederim. Sayın Hüseyin Yücel'i de verdiği mücadeleden dolayı kutluyorum" dedi.Siyah-beyazlılarda yeni yönetim, mazbatalarını bu hafta sonu alacak. Bu konuda kurullarla da yapılan görüşmeler sonrası takvim büyük ölçüde belirlendi. Değişiklik olmadığı takdirde Serdal Adalı yönetiminin, 6 Ocak'ta mazbatalarını alması bekleniyor.Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemleri sürerken iki aday Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı bir araya geldi. İkili, el ele tutuşarak yumruklarını havaya kaldırdı. O esnada salonda alkış sesleri yükseldi. Ardından da 16. sandık açıldığı sırada Yücel, yanına kadar giderek Adalı'yı tebrik etti.Enerji alanında.İş insanı.Ekonomist.Matbaa, fuar ve reklam şirketlerinde yöneticilik yaptı.Avukat.Üst düzey yönetici.İhracat sektöründe üst düzey yönetici.İnşaat, gıda ve elektronik sektöründe.İş insanı.İş insanı.Avukat.Avukat.Sanayi sektöründe.İnşaat firması sahibi.Sanayici.Serdal Adalı 1 Şubat 1964'te Adana'da doğdu. Babasının rahatsızlığı sebebiyle California Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini yarım bırakarak ailesinin de desteğiyle Adalı Holding'i kurdu. İnşaat, servis, lojistik, caterinğ ve enerji alanlarında faaliyet gösteriyor. Eren Adalı ile evlenen Serdal Adalı'nın iki çocuğu bulunuyor. Siyah-beyazlı kulüpte daha önce asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenen Adalı, Quaresma, Almeida, Manuel Fernandes, Simao ve Guti gibi yıldız transferlerinde önemli pay sahibiydi. Ayrıca 2018'den bu yana aralıksız olarak Türkiye Jokey Kulübü'nün başkanlığını yürütüyor. Adalı'nın, TJK başkanlığı görevinden istifa etmesi bekleniyor.Beşiktaş'ın aldığı kötü saha sonuçları, son dönemde yönetim bazında yaşanan sorunlar ve ekonomik sıkıntının had safhaya ulaşması, olağanüstü kongreye katılımın fazla olmasını sağladı. Hasan Arat'ın Serdal Adalı'yı geride bırakarak başkan seçildiği bir önceki kongrede 12.152 üyenin katılımıyla rekor kırılırken bu rakam, dünkü seçimde aşıldı. Toplam 13.158 kişi oy kullanmak için sandık başına gitti.Beşiktaş'ın yeni yöneticileri A Spor'a açıklamalarda bulundu. Hakan Daltaban, "Sayın başkanımız ikinci başkanlığı bana tebliğ etti. Ben futbol tarafında olmayacağım, kulübün öncelikle mali yapısında olacağım. Başkanımız bütün hazırlıklarını tamamladı. İçerideki tablonun farkındayız, her türlü hazırlığımız tamam. Birlik, beraberlik sağlandığı zaman bu camianın karşısında kimse duramaz" dedi."Kaybedecek bir dakika bile yok. Bütün eksikleri biliyoruz. Ben daha çok finansal, gayrimenkul, iş geliştirme konularında faydalı olabilirim" ifadelerini kullandı.Kongreye eski başkan Ahmet Nur Çebi, görev aldığı dönemde yönetiminde olan çok sayıda isimle geldi. Emre Kocadağ da bu isimler arasındaydı. Ayrıca eski futbolcular ve sanatçılar da genel kurula katıldı. Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, İbrahim Üzülmez, Gökhan Keskin, Mehmet Özdilek, Ali Eren Beşerler gibi Beşiktaş'ta iz bırakan isimler de kongreye gelerek oy kullandı. Sanatçılar arasında Hülya Avşar ve oyuncu Ferit Aktuğ da bulunuyordu.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ekibinde bulunan antrenör Murat Şahin, seçim sonrası açıklamalarda bulundu. Şahin şöyle konuştu: "Sergen Yalçın ve ekibi olarak biz gelirsek, taraftarımızla birlikte bu takımı gelebileceği en iyi yere getiririz. Niye ligdeki yarışta ikinciliği kovalamayalım?