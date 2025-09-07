Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımı, saat 21.45'te Konya Büyükşehir Stadyumu'nda İspanya ile karşılaşacak. Milliler, grubun ilk mücadelesinde deplasmanda Gürcistan'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. İspanya ise konuk olduğu Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Peki Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Chris Kavanagh olacak.