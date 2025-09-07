Video Spor İspanyol yıldız Rodri'den Türkiye maçı yorumu: "Kazanan çok ciddi bir avantaj sağlayacak" | Video
07.09.2025 | 08:45

İspanya Milli Takımı futbolcularından Rodri, Türkiye maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Yarınki maçın kazananı çok ciddi bir avantaj sağlayacak" dedi.

İspanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın saat 21.45'te Konya'da Türkiye ile karşılaşacak. İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente ve futbolculardan Rodri, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Uzun bir sakatlıktan sonra sahalara geri döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Rodri, "Oldukça uzun bir dönemdi. Çok hırslı bir şekilde döndüm. Fiziksel olarak herhangi bir problemim yok. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Herhangi bir ağrım yok. Hem kulüp takımımda hem milli takımda bir dönüş sürecindeyim ve süreç gayet iyi ilerliyor. Bu tip bir sakatlıkta bu süreç kolay bir süreç olmuyor. Bazen sayfayı çevirmek, o beyaz sayfayı açmak zorlayıcı bir süreç olabiliyor. Gerçekten çok yüksek bir kapasiteye sahibiz. Bir yenilmezlik serisi yakaladık. Bu jenerasyonu bundan daha fazlasını yapabileceğini de biliyoruz. Ama kesinlikle ayaklarımız yere sağlam basmalı. Mütevazı davranmalıyız. Önümüzde çok zor maçlar var. Özellikle yarınki maç bizim için bir hedef maç ve buna göre davranmalıyız" ifadelerini kullandı.

"KALİTELİ BİR TAKIMLA KARŞILAŞACAĞIMIZIN FARKINDAYIZ"
Türkiye'de kişisel becerileri çok yüksek oyuncular olduğunu belirten Rodri, "Türkiye, kolektif anlamda da iyi bir takım. EURO 2024'te bunu gösterdi. Yenilmesi zor bir takım olduğunu gösterdi. Kontrataklarda tehlikeli, duran toplarda tehlikeli. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler bunlar öne çıkan oyuncular oldular. Gerçekten kaliteli bir takımla karşılaşacağımızın farkındayız. Ama bireysel oyuncu özelliklerinden ziyade takım nasıl oynuyor, takımın oyun şekli nasıl, takımın benimsediği oyun yapısı nasıl? Daha ziyade bunlara odaklanıyoruz ve bunlara göre hazırlanıyoruz. Şu anda her şey açık. Çünkü grupta sadece daha bir maç oynandı. Yarınki maçın kazananı çok ciddi bir avantaj sağlayacak. Şu aşamada bunu söyleyebilirim. Ama hala çok uzun bir yol var. O uzun yolda kazanılması gereken çok maç var" diye konuştu.

