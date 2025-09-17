Bursaspor kupada geriden gelip kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur ilk maçında Bursaspor, deplasmanda Ereğli Belediye ile karşılaştı. Beyçayırı Şehit Vefa Karakurdu Stadyumu'nda oynanan maçı Bursaspor 2-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Tayfun Aydoğan, 67. dakikada ise Emrehan Gedikli kaydetti. Ereğli'nin tek golünü 54. dakikada Çağatay Yılmaz attı.

Bu sonucun ardından Bursaspor Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran takım oldu.

GOL | Karadeniz Ereğli Belediyespor 1-0 Bursaspor

GOL | Karadeniz Ereğli Belediyespor 1-1 Bursaspor

GOL | Karadeniz Ereğli Belediyespor 1-2 Bursaspor