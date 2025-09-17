Video Türkiye Kupası Karadeniz Ereğli Belediyespor 1-2 Bursaspor (MAÇ ÖZETİ)
17.09.2025 | 19:03

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor sahasında Bursaspor'u konuk etti. Mücadelede 1-0 geriye düşen Bursaspor rakibini 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi. İşte maçın özeti...

