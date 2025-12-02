Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gençlerbirliği 70’ten sonra farka koştu! Kupada turladı…
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Sakaryaspor’u 5-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İşte maçta atılan tüm goller...

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaştı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 5-0 kazandı.

Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Metehan Mimaroğlu (P), 75 ve 83. dakikalarda Dilhan Demir, 87. dakikada Samed Onur ve 90+3. dakikada ise Sinan Osmanoğlu kaydetti.

Gençlerbirliği'nde Koita, 12. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından Volkan Demirel'in öğrencileri, Türkiye Kupası'nda adını 1 üst tura yazdıran taraf oldu.

