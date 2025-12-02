Gençlerbirliği 70’ten sonra farka koştu! Kupada turladı…

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaştı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 5-0 kazandı.

Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Metehan Mimaroğlu (P), 75 ve 83. dakikalarda Dilhan Demir, 87. dakikada Samed Onur ve 90+3. dakikada ise Sinan Osmanoğlu kaydetti.

Gençlerbirliği'nde Koita, 12. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından Volkan Demirel'in öğrencileri, Türkiye Kupası'nda adını 1 üst tura yazdıran taraf oldu.

GOL | Sakaryaspor 0-1 Gençlerbirliği

GOL | Sakaryaspor 0-2 Gençlerbirliği

GOL | Sakaryaspor 0-3 Gençlerbirliği

GOL | Sakaryaspor 0-4 Gençlerbirliği

GOL | Sakaryaspor 0-5 Gençlerbirliği