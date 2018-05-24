Fransa Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu

Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), seribaşı tenisçilerin ilk turdaki rakipleri belli oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te pazar günü başlayacak turnuvanın ilk turunda, tek erkeklerin 1 numarası son şampiyon İspanyol Rafael Nadal ile Ukraynalı Alexandr Dolgopolov, tek kadınlarda dünya klasmanında zirvede yer alan Rumen Simona Halep ile ABD'li Alison Riske mücadele edecek.

Erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Litvanyalı Ricardas Berankis ile karşı karşıya gelecek. Fransa Açık'ta 2016'da şampiyonluk yaşayan dünya 22 numarası Sırp Novak Djokovic, ilk turda elemelerden gelen bir rakiple korta çıkacak.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı son şampiyon Letonyalı Jelena Ostapenko'nun Ukraynalı Kateryna Kozlova'nın karşısına çıkacağı ilk turda, dünya klasmanının 2. sırasındaki Danimarkalı Caroline Wozniacki de ABD'li Danielle Collins ile mücadele edecek.

Doğum yaptıktan sonra ilk kez bir grand slam turnuvasına katılacak eski dünya 1 numarası ABD'li Serena Williams, 6 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ile karşılaşacak. Fransa Açık'ta 2016'da şampiyonluk elde eden dünya 3 numarası İspanyol Garbine Muguruza'nın Rus Svetlana Kuznetsova ile mücadele vereceği ilk turda, turnuvada iki şampiyonluğa sahip dünya 29 numarası Rus Maria Sharapova ise elemelerden gelen rakibini bekleyecek.

Öte yandan toprak kort turnuvalarında mücadele etmeme kararı veren İsviçreli Roger Federer ile sakatlığı bulunan Büyük Britanyalı Andy Murray, Fransa'da yer almayacak.