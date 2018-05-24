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'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu

Sezonun ikinci grand slam turnuvası tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol tenisçi , Ukraynalı Alexandr Dolgopolov'la; tek kadınlarda ise klasmanın zirvesindeki Rumen ise ABD'li 'yle eşleşti.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 23:40
Fransa Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu

Sezonun ikinci grand slam turnuvası 'ta (), seribaşı tenisçilerin ilk turdaki rakipleri belli oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te pazar günü başlayacak turnuvanın ilk turunda, tek erkeklerin 1 numarası son şampiyon İspanyol ile Ukraynalı Alexandr Dolgopolov, tek kadınlarda dünya klasmanında zirvede yer alan Rumen ile ABD'li mücadele edecek.

Erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Litvanyalı Ricardas Berankis ile karşı karşıya gelecek. Fransa Açık'ta 2016'da şampiyonluk yaşayan dünya 22 numarası Sırp Novak Djokovic, ilk turda elemelerden gelen bir rakiple korta çıkacak.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı son şampiyon Letonyalı Jelena Ostapenko'nun Ukraynalı Kateryna Kozlova'nın karşısına çıkacağı ilk turda, dünya klasmanının 2. sırasındaki Danimarkalı Caroline Wozniacki de ABD'li Danielle Collins ile mücadele edecek.

Doğum yaptıktan sonra ilk kez bir grand slam turnuvasına katılacak eski dünya 1 numarası ABD'li Serena Williams, 6 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ile karşılaşacak. Fransa Açık'ta 2016'da şampiyonluk elde eden dünya 3 numarası İspanyol Garbine Muguruza'nın Rus Svetlana Kuznetsova ile mücadele vereceği ilk turda, turnuvada iki şampiyonluğa sahip dünya 29 numarası Rus Maria Sharapova ise elemelerden gelen rakibini bekleyecek.

Öte yandan toprak kort turnuvalarında mücadele etmeme kararı veren İsviçreli Roger Federer ile sakatlığı bulunan Büyük Britanyalı Andy Murray, Fransa'da yer almayacak.

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Fransa Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu
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