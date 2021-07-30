Boksta tarihi başarı! Busenaz Sürmeneli Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda finale yükseldi...

Son dünya şampiyonu Busenaz, rakibi karşısında ilk rauntta 5 hakemden de tam puan aldı. İkinci rauntta da agresif bir oyun sergileyen milli boksör, yine bütün hakemlerde tam puan almayı başardı. Son rauntta da üstünlüğünü sürdüren Busenaz Sürmeneli, yarı finale adını yazdırdı.