Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı! Milli sporcunun ailesi A Haber’e konuştu

Bu sabah itibariyle tüm Türkiye büyük bir gurur yaşadı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı. Milli sporcunun ailesi A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
"TÜRK HALKINA SELAM GÖNDERİYORUM, BİZDEN DUALARINI EKSİK ETMEDİLER"
Milli sporcunun annesi Songül Sürmeneli'nin açıklamaları:
"Uyumadığımız gecelerin son gecesi oldu. Sevgili kızım madalyayı Türkiye'ye hediye etti. Bundan büyük bir gurur duyduk. Olimpik bir anne olarak Türk halkına selam gönderiyorum bizden dualarını eksik etmediler.
Bizlerle beraber uykusuz kaldılar. Şimdi ellerinde bayraklarla evimize geliyorlar. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum 2 kızımıza da çok büyük destek oldu. Sabaha kadar dua ettik. Gururluyum, huzurluyum yüreğim çocuğumun her yumruğunda attı. Kızımın kazanacağına emindim çünkü çok çalıştı çok mücadele etti. Seni tebrik ediyorum sağ ol var ol. Biz maçlardan 12 saat önce görüşmeyiz konsantrasyonu bozulmasın diye. O ihtiyacı olursa bizi arıyor."
"13 YILDIR BUNUN İÇİN SAVAŞIYORDU"
Milli sporcunun kardeşi Tuğçenaz Sürmenli'nin ifadeleri:
"Sabah ne hissettiğimi hatırlamıyorum bile ancak kendime geldi. Çok heyecanlıyım kalbim güm güm atıyor. Buse'nin çocukluk hayali sonunda gerçek oldu. 13 yıldır bunun için savaşıyordu. Kafasına bir şey koyduysa onu yapana kadar durmaz. Şu an çok mutluyuz ve bunu kelimelere dökmek mümkün değil. Buse'ye bunu için teşekkür ederim.
Efsane gitti efsane geldi. Şu anda bizi aramasını bekliyoruz. Buse hep adını tarihe yazdırmak istiyordu. Şimdi adını tarihe altın harflerle yazdırıyor. Kendi rüzgarını orada estirdi ve geldi."
"KALİTESİNİ KONUŞTURDU"
Busenaz Sürmenli ile antrenman yapan Bilge Kaan ise "Buse orada kalitesini konuşturdu. Olimpiyatta Türk bayrağını göklere çıkardı. Bizlere çok büyük bir gurur yaşattı. Ona çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.