Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı! Milli sporcunun ailesi A Haber’e konuştu

"13 YILDIR BUNUN İÇİN SAVAŞIYORDU"

Milli sporcunun kardeşi Tuğçenaz Sürmenli'nin ifadeleri:

"Sabah ne hissettiğimi hatırlamıyorum bile ancak kendime geldi. Çok heyecanlıyım kalbim güm güm atıyor. Buse'nin çocukluk hayali sonunda gerçek oldu. 13 yıldır bunun için savaşıyordu. Kafasına bir şey koyduysa onu yapana kadar durmaz. Şu an çok mutluyuz ve bunu kelimelere dökmek mümkün değil. Buse'ye bunu için teşekkür ederim.