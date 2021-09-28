Son dakika: Ahmet Nur Çebi' SABAH Spor'a konuştu: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz, 11 oyuncumuz da..."

"11 OYUNCUMUZDA..."

Ajax maçı öncesi çok sayıda eksik olmasına rağmen umutlarının olduğunu belirten Çebi, şunları söyledi, " Beşiktaş'ın olduğu yerde umut her zaman vardır. Çocuklar sahaya çıkıp ellerinden geleni yapacaklar. İnancımız elbette her zaman var, donuçta sahaya çıkan 11 oyuncumuz da Beşiktaş'ın formasını terletecek. Biz sonuna kadar mücadele edecğiz sonuç ne olur göreceğiz. İnşallah güzel bir şekilde buradan ayrılırız."