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Giriş Tarihi: 28.9.2021 13:33 Son Güncelleme: 28.9.2021 13:37

Son dakika: Ahmet Nur Çebi' SABAH Spor'a konuştu: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz, 11 oyuncumuz da..."

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Ahmet Nur Çebi’ SABAH Spor’a konuştu: Sonuna kadar mücadele edeceğiz, 11 oyuncumuz da...

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubun ikinci maçında bugün temsilcimiz Beşiktaş zorlu Ajax deplasmanında galibiyet arayacak. Maç öncesi Amsterdam'da olan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi, eksiklere rağmen takıma inandığını belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'inde temsilcimiz Beşiktaş bugün deplasmanda, Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi 11 oynucusundan yoksun olan Beşiktaş galibiyet için sahada olacak.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ SABAH SPOR'A KONUŞTU

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Amsterdam'da tek başına sabah yürüyüşüne çıktı. SABAH Spor muhabiri Ogün Şahinoğlu, yürüyüşte denk geldiği başkan Çebi ile kısa bir sohbet etti.

"11 OYUNCUMUZDA..."

Ajax maçı öncesi çok sayıda eksik olmasına rağmen umutlarının olduğunu belirten Çebi, şunları söyledi, " Beşiktaş'ın olduğu yerde umut her zaman vardır. Çocuklar sahaya çıkıp ellerinden geleni yapacaklar. İnancımız elbette her zaman var, donuçta sahaya çıkan 11 oyuncumuz da Beşiktaş'ın formasını terletecek. Biz sonuna kadar mücadele edecğiz sonuç ne olur göreceğiz. İnşallah güzel bir şekilde buradan ayrılırız."

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA İSTATİSTİĞİ

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Hollanda'nın Ajax takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 226. mücadelesine çıkacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 45 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 23 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

GRUPLARDA TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.

Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

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