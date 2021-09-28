Video Spor Beşiktaş taraftarı Ajax maçı öncesinde Amsterdam'ın ünlü Dam Meydanı'nda!

Beşiktaş taraftarı Ajax maçı öncesinde Amsterdam'ın ünlü Dam Meydanı'nda!

Beşiktaş taraftarı Ajax maçı öncesinde Amsterdam'ın ünlü Dam Meydanı'nda!
28.09.2021 | 15:29

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Beşiktaş taraftarı Ajax maçı öncesinde Hollanda Amsterdam şehrindeki Dam Meydanı'nda böyle meşale yakarak tezahürat yaptı...

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