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Giriş Tarihi: 8.11.2021 12:58 Son Güncelleme: 8.11.2021 15:16

Tyson Fury'den Manchester United'a şok sözler! "Oyuncuların birbirlerine saygıları yok!"

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Tyson Fury’den Manchester United’a şok sözler! Oyuncuların birbirlerine saygıları yok!

WBC ağır sıklet şampiyonu Tyson Fury, Manchester United'a olan bağlılığıyla biliniyor. Cumartesi günü Manchester derbisinde ezeli rakibi City'e karşı oynanan kötü futbolla 2-0 kaybeden M. United'a eleştiriler gelmeye devam ediyor. Tyson Fury, gönülden desteklediği United için uyarılarda bulundu ve antrenmana geleceğini ifade etti.

WBC ağır sıklet şampiyonu Tyson Fury, Manchester derbisinde kötü oynayan United'a yayınladığı bir videoyla uyarılarda bulundu. 33 yaşındaki Çingene Kralı (Gypsy King) lakabıyla bilinen Tyson Fury, sıkı bir United hayranı ve son zamanlardaki performansları karşısında dehşete düşmüş durumda.

OYUNCULARA TEPKİSİNİ GÖSTERDİ

Old Trafford'da Manchester City'ye karşı mağlup olduktan sonra bir video yayınlanan Fury, takımın sıkı çalışmadığını ve artık oyuncuları görevden alma işini üsteleneceğini ifade etti.

"M. UNİTED WİLDER'DAN DAHA KÖTÜ DAYAK YEDİ"

Fury, Twitter paylaştığı bir videoda, "Bugün City'ye yenildikten sonra United'ın Deontay Wilder'ın bana karşı tüm dövüşlerinde yediğinden daha kötü bir dayak yediğini söylemek doğru olur."

Tyson Fury'den Manchester United'a uyarı | Video

"OYUNCULARIN BİRBİRLERİNE SAYGILARI YOK"

"Sahada kesinlikle eziliyorlar ve bence kısmen bunun nedeni oyuncuların, hiçbirinize saygılarının olmamasından kaynaklanıyor. Bana kalırsa maçları kazanmak için gereken mücadeleye hırsa sahip değiller gibi geliyor."

"MANCHESTER UNİTED'DA KAZANMA ZİHNİYETİ YOK"

"Wilder'la dövüştüğümde bazen yere düştüm ve şimdiye kadar dövüştüğüm herhangi birine karşı asla yenileceğimi düşünmedim. Her zaman geri döneceğime ve kazanacağıma inandım, buna kazanan zihniyeti denir be bu, son birkaç maçta sizin sahip olmadığınız bir şey."

"SANIRIM BEN VE PATRİCE EVRA YAKINDA ANTRENMANA GELECEĞİZ"

"Sanırım ben ve Patrice Evra, ihtiyacınız olan o sıkı çalışmanın bir kısmını size vermek için antrenmana geleceğiz. Yakında görüşürüz. Ve hazırlıklı olun."

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Tyson Fury'den Manchester United'a şok sözler! "Oyuncuların birbirlerine saygıları yok!"
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