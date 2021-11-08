Tyson Fury'den Manchester United'a şok sözler! "Oyuncuların birbirlerine saygıları yok!"

"MANCHESTER UNİTED'DA KAZANMA ZİHNİYETİ YOK"

"Wilder'la dövüştüğümde bazen yere düştüm ve şimdiye kadar dövüştüğüm herhangi birine karşı asla yenileceğimi düşünmedim. Her zaman geri döneceğime ve kazanacağıma inandım, buna kazanan zihniyeti denir be bu, son birkaç maçta sizin sahip olmadığınız bir şey."