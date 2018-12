Hangi telefonlara Android pie güncellemesi gelecek?

Markalar genel olarak yeni çıkardıkları cihazlarına 2 sene güncelleme garantisi vermekte. Bu durumda ise güncelleme sıralarında ciddi uzamalar ve beklemeler oluşmakta. Geçtiğimiz yaz aylarında ortaya çıkan Android 8.0 sürümünün ekosistemde kullanım oranı hala %30 larda gezinmekte. Bu oranda güncellemenin kullanıcılar arasında ne kadar önemsendiğini göstermekte.

Android Pie güncellemesi alacak telefonlar

Bilindiği üzere Google Android Pie güncellemesinin dağıtımına 7 Ağustos'da başladı. İşte güncelleme alacak telefonların tam listesi;

Google

Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL

Samsung

Galaxy Note 9, Galaxy S9+, Galaxy S9, Galaxy Note 8, Galaxy S8+, Galaxy S8, Galaxy A8 2018, Galaxy A8+ 2018, Galaxy A6 2018, Galaxy A6+ 2018, Galaxy J6 2018, Galaxy Tab S3

Huawei

Huawei P20 Pro, Huawei P20, Huawei P20 Lite, Huawei Mate 10, Huawei P10, Huawei Mate 9, Huawei Nova 3, Huawei Nova 3i

Honor

Honor 9, Honor View 10

Xiaomi

Xiaomi Mi 8, Xiaomi Pocophone F1, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi 6 ,Xiaomi Black Shark, Xiaomi Mi A2 ve Mi A2 Lite, Xiaomi Mi A1

Asus

Zenfone 5z, Zenfone 5

Nokia

Nokia 8 Sirocco ve Nokia 8, Nokia 7 Plus, Nokia 6.1 ve Nokia 6, Nokia 5.1 ve Nokia 5, Nokia 3.1 ve Nokia 3, Nokia 2.1 ve Nokia 2, Nokia 1

OnePlus

One Plus 6, One Plus 5T and One Plus 5, One Plus 3T and 3

LG

LG V35 ThinQ, LG Q Stylus, LG V30S Thin Q, LG G7 Thin Q, LG Q7, LG V30+

Motorola

Moto Z3, Moto Z3 Play, Moto Z2 Force, Moto Z2 Play, Moto X4, Moto G6 Plus, Moto G6, Moto G6 Play

HTC

HTC U12+, HTC U11, HTC U11+, HTC U11 Life (Android One versiyon)

Sony

Xperia XZ2, Xperia XZ2 Premium, Sony Xperia XZ2 Compact, Xperia XZ Premium, Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact, Sony Xperia XZ2