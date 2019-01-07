WhatsApp kullananlar aman dikkat! WhatsApp Gold tuzağına düşmeyin

WhatsApp'la ilgili gelişme gündeme bomba gibi düştü. WhatsApp'da geçtiğimiz senelerde ortaya çıkan WhatsApp Gold ismindeki uygulamaya ilişkin mesajlar yeniden ortaya çıktı. Kullanıcıları virüslü bir uygulamaya yönlendiren WhatsApp Gold linki, aktarılan bilgilere göre oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.
Giriş Tarihi: 7.1.2019 12:29Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 12:30
Uzmanlar WhatsApp'ın GOLD adı altında bir uygulaması olmadığını belirterek bu tür uygulama ve güncellemelere karşı vatandaşları uyardı.