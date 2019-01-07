Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > WhatsApp kullananlar aman dikkat! WhatsApp Gold tuzağına düşmeyin

kullananlar aman dikkat! tuzağına düşmeyin

'la ilgili gelişme gündeme bomba gibi düştü. WhatsApp'da geçtiğimiz senelerde ortaya çıkan ismindeki uygulamaya ilişkin mesajlar yeniden ortaya çıktı. Kullanıcıları virüslü bir uygulamaya yönlendiren WhatsApp Gold linki, aktarılan bilgilere göre oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.

Giriş Tarihi: 7.1.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 12:30
WhatsApp kullananlar aman dikkat! WhatsApp Gold tuzağına düşmeyin

Uzmanlar 'ın GOLD adı altında bir uygulaması olmadığını belirterek bu tür uygulama ve güncellemelere karşı vatandaşları uyardı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
WhatsApp kullananlar aman dikkat! WhatsApp Gold tuzağına düşmeyin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN