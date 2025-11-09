Trend Galeri Trend Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 9 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

9 Kasım 2025 Pazar günü altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. ABD'de iş gücü piyasasının zayıflama sinyalleri ve teknoloji hisselerine dair değerleme endişeleri nedeniyle küresel piyasalarda risk iştahı düşük seyrediyor. Analistler, Fed'in faiz indirimi ihtimalinin azalsa da hâlâ gündemde olduğunu, bunun da altına destek verdiğini belirtiyor. Haftayı 4.002 dolar seviyesinden kapatan ons altınla birlikte, gram altın 5.434 liraya ulaştı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte 9 Kasım 2025 güncel altın fiyatları…