Trend Galeri Trend Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 9 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 9 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

9 Kasım 2025 Pazar günü altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. ABD'de iş gücü piyasasının zayıflama sinyalleri ve teknoloji hisselerine dair değerleme endişeleri nedeniyle küresel piyasalarda risk iştahı düşük seyrediyor. Analistler, Fed'in faiz indirimi ihtimalinin azalsa da hâlâ gündemde olduğunu, bunun da altına destek verdiğini belirtiyor. Haftayı 4.002 dolar seviyesinden kapatan ons altınla birlikte, gram altın 5.434 liraya ulaştı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte 9 Kasım 2025 güncel altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 09.11.2025 07:12
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 9 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

9 Kasım 2025 Pazar günü altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda düşük risk iştahı sürerken, güvenli liman talebinin artmasıyla altın değer kazanıyor. Ons altın 4.002 dolar, gram altın ise 5.434 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Kasım 2025 güncel altın fiyatları tablosu…

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 9 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.171,00

Satış: 9.245,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 9 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.433,33

Satış: 5.434,09

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 9 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.341,00

Satış: 18.479,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 9 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 36.570,00

Satış: 36.829,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 9 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.003,86

Satış: 4.004,42

ONS ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 9 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 9 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 9 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 9 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 9 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 9 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 9 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?