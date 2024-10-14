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CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GELİŞMESİ - 14 Ekim 2024 Bugün Gram, Ata, Yarım, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler yatırımcısından birikimcisine pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Bir süredir yükselişini sürdüren altının gram fiyatı günün ilk ışıklarında 2 bin 900 lira civarında seyrediyor. Altın alım satım işlemleri yapmak isteyenler ise, '14 Ekim Pazartesi gram altın, ata, yarım, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları' araştırması yapıyor, güncel olarak kaç TL'den işlem gördüğünü öğrenmek istiyor. İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ile 14 Ekim 2024 Pazartesi güncel fiyatlar;

Giriş Tarihi: 14.10.2024 08:00 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 08:01
CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GELİŞMESİ - 14 Ekim 2024 Bugün Gram, Ata, Yarım, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altının fiyatlarının yeni haftada çizeceği rota, yatırımcısından birikimcisine pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Canlı altın fiyatları anbean değişiklik gösteriyor. Gram altın bir süredir 2 bin 900 lira civarından işlem görürken, çeyrek altın ise 5 bin liraya dayandı. Peki, Gram ata, yarım, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel ve canlı altın fiyatları tablosu

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GELİŞMESİ - 14 Ekim 2024 Bugün Gram, Ata, Yarım, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 2.923,79

SATIŞ(TL) 2.924,30

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CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GELİŞMESİ - 14 Ekim 2024 Bugün Gram, Ata, Yarım, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 4.956,00

SATIŞ(TL) 5.002,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GELİŞMESİ - 14 Ekim 2024 Bugün Gram, Ata, Yarım, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 20.250,00

SATIŞ(TL) 20.556,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GELİŞMESİ - 14 Ekim 2024 Bugün Gram, Ata, Yarım, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?
ALIŞ(USD) 2.654,34

SATIŞ(USD) 2.654,77

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