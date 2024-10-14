CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GELİŞMESİ - 14 Ekim 2024 Bugün Gram, Ata, Yarım, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler yatırımcısından birikimcisine pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Bir süredir yükselişini sürdüren altının gram fiyatı günün ilk ışıklarında 2 bin 900 lira civarında seyrediyor. Altın alım satım işlemleri yapmak isteyenler ise, '14 Ekim Pazartesi gram altın, ata, yarım, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları' araştırması yapıyor, güncel olarak kaç TL'den işlem gördüğünü öğrenmek istiyor. İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ile 14 Ekim 2024 Pazartesi güncel fiyatlar;