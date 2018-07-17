İstanbul'un yanıbaşındaki cennet - Belgrad Ormanı

İSTANBUL'UN YANI BAŞINDA



Kent içi ulaşım araçlarını kullanarak bile ulaşabileceğiniz bir doğa harikası olan Belgrad Ormanı, özellikle hafta sonu İstanbulluların akınına uğruyor.

PİKNİK ALANLARI MEVCUT



Çok sayıda piknik alanının bulunduğu orman, ziyaretçilerin birçok ihtiyacına cevap verecek imkanlara sahip. Bölgede tuvalet ve benzeri ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tesisler mevcut.

SABAH SPORU İÇİN İDEAL



Haftanın her günü Belgrad Ormanı'ndaki parkurda koşu veya yürüyüş yapmanız mümkün. Bölge, özellikle sabah spor yapan İstanbullularla dolu.

ULAŞIM ÇOK KOLAY!



Belgrad Ormanı'na ulaşım son derece kolay. Hacıosman'dan kalkan 45HM Bahçeköy otobüsleri ya da sadece hafta sonu sefer yapan D2 kodlu Beşiktaş - Bahçeköy otobüsünü kullanarak Belgrad Ormanı'na ulaşmak mümkün. Bölgeye özel aracıyla gelmek isteyenler için de otopark alanları mevcut.

BENTLERİN TARİHİ OSMANLI'YA DAYANIYOR



1796'da 2. Mahmut döneminde inşa edilen bentler günümüze kadar ulaşmayı başarmış durumda.

ÇOK SAYIDA AĞAÇ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR



Belgrad Ormanı çok sayıda ağaç türüne ev sahipliği yapmakta. Bunlar: kızılçam, gürgen, doğu çınarı, doğu kayını, mazı meşesi, saçlı meşe, Anadolu kestanesi, gümüşi ıhlamur ve kasnak meşesi.

ÇOK SAYIDA GÖLET MEVCUT



Belgrad Ormanı'nda çok sayıda gölet mevcut. Piknik alanları genellikle buralara yakın yerlerde bulunmakta.